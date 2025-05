Reconocen a Esthela Ávila, trabajadora de educación, quien se retira tras 37 años de servicio

Por: La Jornada Zacatecas •

Tras cumplir 37 años de servicio en el sector educativo de Zacatecas, Esthela Ávila Quiroz se despidió de los pasillos de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación.

Sus compañera, compañeros, amigas y amigos le acompañaron en su último día, porque para ellos es y siempre será una mujer entregada a su trabajo, que supo servir a la gente con amabilidad y comprensión.

Durante estas casi cuatro décadas, Esthelita, como le llaman de cariño, se desempeñó como secretaria de lo que antes era la Secretaría Particular y hoy es la Coordinación Técnica de la Secretaría de Educación de Zacatecas.

Su discreción, prudencia y lealtad le permitieron siempre estar cerca de los titulares de esta dependencia.

“Nunca renegué de trabajar horas extras y, a pesar de que me perdí momentos familiares importantes, siempre me gustó cumplir con mi trabajo”, dice.

La secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, reconoció y felicitó a Esthelita por los años entregados al sector educativo, por su vocación y compromiso en el servicio público.

Con un nudo en la garganta e intentando contener el llanto, comienza a hacer un recuento de las experiencias agradables, de las amistades ganadas y de las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de estos años.

“Me llevo muchos amigos, me llevo muchos bonitos recuerdos, me llevo abrazos y, aunque no me es fácil expresar mis sentimientos, mis compañeros saben que me los llevo en el corazón y que les agradezco lo vivido”.

Esthelita relata que cuando tenía un año y medio de edad, sus padres emigraron a la Ciudad de México, buscando mejores oportunidades de vida.

Se formó académica y profesionalmente en aquella ciudad, donde cursó su educación primaria y secundaria, para luego ingresar a una Academia de Comercio, donde se preparó para ser “la mejor secretaria”.

Su primer trabajo fue en una notaría pública de la Ciudad de México; sin embargo, después del temblor de 1985, sus padres decidieron regresar a Zacatecas, su tierra de nacimiento, en donde comenzó a buscar un nuevo empleo.

Esthelita tenía apenas 24 años de edad cuando, con el apoyo de su hermana, logró obtener un espacio laboral en la Secretaría de Educación Zacatecas.

No considera para nada que el trabajo haya sido un impedimento para vivir plenamente o para viajar, pues, gracias a grupos a los que se unió en esta dependencia, pudo viajar y conocer varios estados de la República Mexicana.

Hoy se despide de estas oficinas y, aunque no tiene un plan específico para los días futuros, asegura que disponer de su tiempo y de su horario le permitirá descansar y salir a disfrutar de la naturaleza, que es lo que más le gusta.