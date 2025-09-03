Visitará la Presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas este viernes

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobernador David Monreal Ávila anunció la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Zacatecas, el próximo viernes 5 de septiembre, en lo que será su cuarta gira a la entidad en menos de un año de mandato.

Además, será la primera visita que la Jefa del Ejecutivo Federal emprenda tras la presentación de su primer Informe de actividades, el pasado primero de septiembre, en el que destacó los avances que Zacatecas tiene en materia de seguridad, con una disminución de 75 por ciento en los índices de homicidio doloso; y en salud, con la inauguración de clínicas.

El mandatario estatal destacó que, la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa un acto de respaldo y compromiso con el pueblo de Zacatecas, así como una oportunidad para fortalecer la coordinación institucional.

Invitó a la población a participar en el encuentro que se llevará a cabo en la Plaza de Armas de la capital, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum dirigirá un mensaje de aliento y esperanza.

El Gobernador David Monreal Ávila subrayó que este recibimiento será un momento histórico para el estado, “es un buen momento para expresarles nuestra gratitud, nuestros parabienes y manifestar nuestro apoyo, nuestro respaldo, porque nuestra patria necesita una presidenta como es ella, fuerte, con amor a su pueblo, firme”.

Reiteró que el evento es abierto a todas y todos los zacatecanos, “vamos a recibir a nuestra presidenta los campesinos, los abuelitos, abuelitas, los jóvenes, las jóvenes, es un buen encuentro, vamos a escuchar las palabras de esperanza, de aliento”.

Con esta visita se refrenda la prioridad que tiene Zacatecas en la agenda nacional y se estrechan los lazos de colaboración entre el Gobierno de México y la administración estatal.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.