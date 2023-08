Inaugura el gobernador tramo carretero y cancha de futbol en Cañitas

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte del programa estatal de rescate carretero, el gobernador David Monreal Ávila inauguró este miércoles la reconstrucción de 12 kilómetros del tramo carretero Zacatecas/Torreón-Cañitas de Felipe Pescador, que beneficia a 9 mil 425 habitantes de las localidades San Pablo, Rancho Grande, Boquilla de Arriba, Emiliano Zapata y la cabecera municipal.

- Publicidad -

La inversión en esta obra, en la que se aplicó mezcla asfáltica, fue superior a 9 millones de pesos. Ahí, el mandatario destacó que, como parte de su compromiso con los 58 municipios, la construcción, reconstrucción y mejoramiento de carreteras en toda la entidad será una constante durante toda la administración que encabeza.

«Estoy aquí para testimoniar que los compromisos se cumplen y que las necesidades que ustedes me hacen llegar son atendidas, especialmente, en esta área tan sensible y que fue abandonada por tantos años. Les pido que confíen porque no los voy a defraudar y Zacatecas va a salir adelante», aseguró.

Entrega cancha de futbol

Durante su gira de trabajo por Cañitas, el gobernador David Monreal Ávila también entregó la cancha de futbol 7, que se construyó en la cabecera municipal con una inversión superior a 3.6 millones de pesos, como parte de las obras que impulsa el Gobierno del Estado para promover el deporte como una herramienta de construcción de paz y bienestar de la población.

Esta cancha, con pasto sintético, beneficia a mil 232 habitantes del lugar y fue construida con recursos del Fondo de Inversión Pública Municipal, a través del cual, el Gobierno de Zacatecas respalda proyectos de distinta índole en todo el territorio estatal; así como con aportación del gobierno municipal.

Al hacer entrega de estas instalaciones para uso y disfrute de las familias de Cañitas, el mandatario les recordó que la práctica de actividades deportivas es la mejor manera de procurar no sólo la salud física de cada uno de sus integrantes, sino también de promover la convivencia y la unidad para, a través de ella, reconstruir el tejido social.

“La prioridad del Gobierno de Zacatecas es la pacificación y, para ello, todas las políticas públicas están encaminadas a lograrlo, pero necesitamos de la ayuda de ustedes, desde sus diferentes trincheras, porque dejó de ser un asunto de Estado para convertirse en un asunto en el que todos podemos y debemos aportar», afirmó.