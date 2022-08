Médicos pasantes entregan a la 64 Legislatura iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Representantes de la Asamblea Mexicana de Médicos pasantes de Servicios de Salud en el estado acudieron a las instalaciones de la Legislatura local para entregar formalmente un pliego petitorio, así como una iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal para reformar la Norma Oficial 009 y los artículos 49 y 50 que consideran las condiciones del servicio social para los prestadores de salud, en el que actualmente cumplen más de 2 mil horas cuando la normativa regular es de 480 horas.

Así lo dio a conocer en entrevista con medios de comunicación Josué Yutzin de la Rosa González, representante nacional de la zona Norte del país ante la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicios de Salud, quien detalló que los artículos 49 y 50 tienen una laguna en cuanto que señala que se debe acatar lo federal y que las instituciones de salud estatales y académicas puede reformular las condiciones en las que se lleva a cabo el servicio, por lo que la iniciativa busca mejorar las condiciones de todos los prestadores y pensarla desde lo estatal para que se reforme también a nivel federal.

Dicha iniciativa, precisó además el médico pasante, aportaría al gremio en dos sentidos: el primero sería en materia de seguridad y los protocolos de actuación, pues plantean que exista un departamento estatal especializado para la atención de casos, así como que exista seguridad dentro de los centros comunitarios; mientras que en la cuestión laboral, se propone un aumento de beca, una disminución de horas de servicio social, toda vez que prestan alrededor de 2 mil 192 horas cuando la normativa regular para todo estudiante es de 480, y también buscan la apertura de plazas cerca de las cabeceras municipales para disminuir los factores de riesgo a las violencias que se viven.

Para el caso de Zacatecas, De la Rosa González refirió que más del 50 por ciento de las quejas de los compañeros no son atendidas y las violencias que más se presentan, según estudios universitarios, son el abuso de poder, la violencia física y las amedrentaciones.

Además, como se encuentra la ley actualmente, hay una tendencia a la exposición o la revictimización de los compañeros al imposibilitarles salir de sus centros de adscripción o bien, que los manden a zonas donde hay mayor riesgo y la estadía de largas horas exponiéndolos durante la madrugada que es cuando mayormente suceden los hechos violentos.

Refirió que las zonas de donde se recibe la mayoría de las quejas son aquellas con sierras aledañas o que colindan con las líneas de traspaso mercancía por parte de los grupos delincuenciales. Esas zonas, como el caso del municipio de Valparaíso, subrayó, son las más conflictivas y de mayor riesgo para sus compañeros.

Finalmente, señaló que la asamblea está cuidando que el tema y el movimiento no se politicen, sino que sea de y para los estudiantes, por lo que pidieron a los diputados que no se aborde como un tema partidista ni de promoción política, así como a las autoridades universitarias se les pidió que se mantengan al margen y no lo institucionalicen, sino que sea a través de ellas que se brinden mejores condiciones.

En la reunión con un grupo de diputados del llamado “bloque plural ampliado”, la diputada del PAN, Karla Valdez Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud de la 64 Legislatura, refirió que lo más importante es que con esta iniciativa se puede ayudar al pueblo de Zacatecas y sobre todo a los pasantes que viven en condiciones complicadas y que son utilizados como “caballitos de batalla” para cubrir lo que el Estado no puede cubrir.

“Nos mandan a hacer nuestro trabajo servicio social a zonas serranas donde se hacen más de cuatro o siete horas para llegar, a una cabecera municipal en las peores condiciones y no buscamos proteger al médico pasante, solamente somos caballos de batalla en las peores condiciones y no los protegemos”, dijo la legisladora al asumirse también como médico que pasó por esas circunstancias.

Ante ello, refirió a los estudiantes que cuenten con la Comisión de Salud, pues al Estado no le ha importado la seguridad y los ha dejado desprotegidos, además, con la iniciativa, dijo, además de garantizar los derechos que tiene como pasantes, se garantizará también la salud. Por ello, reiteró el apoyo y la voluntad del bloque plural ampliado para impulsar la iniciativa propuesta por los estudiantes de medicina zacatecanos.