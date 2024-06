Destino 13

Por: SIGIFREDO ESQUIVEL MARÍN •

Nací un 13 octubre de un año que suma 13 las 12 horas con 13 minutos. Sabemos que el 13 no es número de mala o buena suerte sino de cambios y mutaciones. Evidentemente el 13 es un número que me persigue con una extraña suerte, puede ser presagio de augurios extremos. Accidentes, muertes, pérdidas, rupturas, pero también de encuentros memorables, de las más gratas sorpresas, parabienes y satisfacciones excelsas. Aún más todas las tragedias acontecidas en mi existencia no han sido sino lecciones rudas y cruentas que me han dejado pequeñas dosis de conocimiento. En realidad, toda mi vida ha sido una aventura limítrofe que se balancea entre simas y cimas; nada de medias tintas. Una gitana en un barrio marginal de Madrid en un 13 de invierno maldijo mi existencia advirtiendo que tendría una muerte funesta un tercer día de un año bisiesto, pero que antes iba a recibir trece dones maravillosos, hago cuentas y creo que llevo 7 en 50 años –nada mal: me digo; números cabalísticos también. Por cierto, ahora mismo escribo esto en el número 13 de la Avenida Paulista en un piso que carece del número 13. A veces la gente puede ser muy supersticiosa. Pero como creer en esas cosas es de mala suerte, prefiero no creer nada y simplemente pensar en el juego del divino azar.

* Nació el 13 de octubre 1973 en Pinos, Zacatecas (lo registraron en Jerez). Ensayista, académico e investigador mexicano. Doctor en Artes y Humanidades. Docente-investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ. Miembro de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación. Autor de media decena de libros; ha participado en más de veinte libros colectivos y antologías en México y España, así como en revistas académicas y literarias. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes FECA Zacatecas y la Fundación para las Letras Mexicanas FLM. Premio Regional de Ensayo 2004; Premio Nacional de Ensayo Abigael Bohórquez 2005; Premio de Ensayo Universitario 2008; Premio Nacional de Ensayo Político José Revueltas 2014; y Premio Internacional de Ensayo Teatral 2016. Coordina en La Gualdra una columna sobre filosofía.

