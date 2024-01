Anhelo regresarle al pueblo de México lo que me dio: Claudia Sheinbaum inicia el 2024 junto a militantes y simpatizantes de Cuauhtémoc, Chihuahua

Por: La Jornada Zacatecas •

Cuauhtémoc, Chihuahua. Regresarle al pueblo de México lo que le brindó durante su formación académica, es uno de los grandes deseos de Claudia Sheinbaum Pardo, así lo manifestó durante su primer encuentro con militantes y simpatizantes del 2024 desde Cuauhtémoc, Chihuahua, donde aseveró que su principal motor será siempre trabajar a favor de las mexicanas y mexicanos.

‘’Si decidí incorporarme a la política, fue porque tomé una decisión: Regresarle al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio en educación. Y por eso llevamos en el corazón, en el pecho, en la mente grabado el principio de Morena: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chihuahua, ni al pueblo de México’’, puntualizó.

Por lo anterior, la precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que desde la Cuarta Transformación el objetivo principal es garantizar que todas y todos puedan acceder a una vida de derechos y libertades, contrario a lo que sucedía en los modelos de gobiernos anteriores.

‘’Lo que nosotros queremos es fortalecer la democracia, las libertades y sobre todo, el derecho de los mexicanos y mexicanas a una vida digna. Nos hicieron pensar que no eran derechos, que eran privilegios, que el que no tenía era un flojo, no, los mexicanos y mexicanas somos trabajadores’’, comentó.

En este sentido, Claudia Sheinbaum, subrayó que en el movimiento de la 4T se camina por el rumbo de la austeridad republicana, ya que ha quedado demostrado con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se trata de la única manera de ver por quienes menos tienen.

’’Antes hablaban de austeridad y cortaban el gasto público en educación, en salud, en cultura; ahora no, quien se recorta el gasto es el gobierno’’, puntualizó al asegurar que la austeridad republicana es sinónimo de justicia social.

’’No solamente es humanista, no solamente damos la mano para que nadie se quede atrás, construimos caminos anchos para que todo el mundo sea parte del desarrollo, no solo se trata de eso, es justicia social’’, aseveró.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum compartió algunos de los sueños de los cuales está constituido el segundo piso de la transformación, como es el caso de que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a una educación de calidad, lo cual ya se logró en la Ciudad de México durante su tiempo como Jefa de Gobierno con la implementación de ‘’Bienestar para niñas y niños. Mi Beca Para Empezar’’; ‘’La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela’’; y la construcción de las universidades de la Salud y la ‘’Rosario Castellanos”, donde ahora estudian más de 50 mil jóvenes.

‘’La educación transforma personas, pero también transforma naciones, por eso queremos tanto a los maestros y maestras de educación pública, porque si fortalecemos la educación pública en el país, fortalecemos a los mexicanos y mexicanas’’, agregó.

Por esta razón, aseguró que para lograr el mejor México posible es vital continuar con el movimiento de la Cuarta Transformación por lo que hizo un llamado a la unidad.

‘’Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos a nuestros nietos, es decir: ‘Fui protagonista del cambio verdadero en nuestro país e hicimos que la Cuarta Transformación no solo fuera de seis años, sino que tuviera una gran vida’’’, concluyó.

En el encuentro con militantes y simpatizantes de Chihuahua estuvieron presentes, Andrea Chávez, precandidata única al Senado de la República; Juan Carlos Loera, precandidato único al Senado de la República; Brighite Granados, presidenta estatal de Morena en Chihuahua; Lilia Aguilar Gil, representante del PT; Jorge Esqueda, representante del PVEM; Luis Daniel López, enlace de promoción del voto; Benjamín Carrera, enlace de la defensa del voto y Carlos Castillo, delegado político de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Continuando con su séptima semana de recorridos como precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, el PT y el PVEM, Claudia Sheinbaum visitará mañana Nuevo León, donde a las 14:00 horas, se reunirá con la militancia de Apodaca, y posteriormente, en Benito Juárez a las 17:00 horas.