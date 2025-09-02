Con Claudia Sheinbaum, la transformación avanza, se arraiga en el pueblo

Por: Ulises Mejía Haro •

Este 01 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso su Primer Informe de Gobierno, un día muy especial donde también se dio la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Un informe de una mujer que marcó un hito histórico al ser la primera mujer en más de 200 años en ocupar la presidencia del país, una mujer que gobierna con los principios del humanismo mexicano, una mujer con alto espíritu de nacionalismo, visionaria e impulsora de la profundización del segundo piso de la transformación, una científica que no improvisa, que desde el inicio de su mandato trazó su carta de navegación cimentada en los 100 compromisos que hizo ante el pueblo de México, los cuales son el soporte del Plan México, dirigido a lograr la soberanía energética, alimentaria y económica.

La presidenta a 11 meses de su gobierno, llega a su primer informe con una aprobación del 71.4 %, según la encuesta Mitofsky, siete de cada diez de los encuestados aprueban el desempeño de su gobierno, el 66% considera que el país está mejor que al inicio de su mandato, incluso seis de cada diez afirman que ha hecho más de lo esperado. La confianza del pueblo de México en la mandataria radica en la defensa firme de la soberanía y economía nacional ante una política arancelaria unilateral del presidente de los Estados Unidos so pretexto de combate del fentanilo y temas de migración. En materia de seguridad ha sido clara y firme con el presidente Trump, manifestando plena disposición en colaboración y coordinación, pero con respeto a la soberanía, sin subordinación.

La presidenta con inteligencia, diplomacia y argumentos convincentes ha sabido sortear la imposición de aranceles a los productos que cumplen con el T-MEC. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias del mundo; incluso logró bajar el impuesto a las remesas enviadas a México de un 5% contemplado a un 1% para transferencias en efectivo.

La confianza y apoyo a la presidenta también se debe a su política social, sustentada, repito, en los principios del humanismo mexicano “por el bien de todos, primero los pobres”. Llevó a la Constitución los programas sociales, asegurando su continuidad y cumplimiento, entre ellos, la pensión universal a adultos mayores y a personas con discapacidad, apoyos a mujeres de 60 a 64 años, salario mínimo por arriba de la inflación, becas universales a estudiantes desde preescolar hasta preparatoria, apoyos a jóvenes en capacitación para el empleo, sembrando vida, precios de garantía al maíz, frijol, trigo, arroz y leche y entrega de fertilizantes gratuitos a los productores, internet gratuito, entre otros. Hoy en día el 82% de los hogares del país reciben un ingreso de los programas para el Bienestar.

En salud se avanza en garantizar que este derecho sea universal, gratuito y de calidad, con la construcción en 2025 de 35 hospitales, 12 clínicas y unidades de medicina familiar en varios estados del país. En Zacatecas: el hospital regional de alta especialidad del IMSS en Guadalupe, las unidades de medicina familiar en Jerez y Guadalupe y por iniciar el hospital general en Jalpa.

El equipamiento de 300 quirófanos del IMSS Bienestar e ISSSTE. Se inicia con el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad. Se hizo una compra consolidada por 284 mil millones de pesos que cubre el 96 % de los medicamentos e insumos que garantizan el abasto al sistema de salud para el periodo 2025-2026, los cuales se distribuyen en el país a través del programa “Rutas de la Salud”. A la fecha se ha cubierto el 90% de medicamentos a el nivel primario y en este mismo mes se cubre el segundo y tercer nivel. Se continúa con la contratación de especialistas, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros en IMSS-Bienestar, la creación de universidades de la salud, como la Universidad Rosario Castellanos.

En educación, además de otorgar becas universales a estudiantes en escuelas públicas de secundaria y preparatoria, y becas a nivel primaria, superior y posgrado, se creó el Bachillerato Nacional, en modalidad general o técnica, que integra y armoniza a todos los sistemas de educación media superior; se abrieron en este nivel 38 mil nuevos espacios y 77 mil espacios a nivel superior “la educación es un derecho, no un privilegio”.

En vivienda se beneficia a cinco millones de personas con la reducción o condonación de créditos de Infonavit y Fovissste, que eran impagables. Se construyen 390 mil viviendas nuevas para trabajadores con ingresos entre uno y dos salarios mínimos y se entregan 350 mil apoyos para mejoramiento de vivienda.

En seguridad, se destaca la reducción de un 25% en homicidio doloso y de 20% en delitos de alto impacto, esto a través de los ejes de la atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La economía de México es fuerte y sólida, gracias a la inversión pública y privada, hay crecimiento económico, la inversión extranjera directa es creciente, disminución sin precedente de la pobreza y desigualdad, crecimiento en el empleo, fortaleza del peso frente al dólar y reducción de la inflación.

Una de las reformas constitucionales más polémicas, impulsada por la mandataria fue la reforma al Poder Judicial, la cual permitió por primera vez a la ciudadanía elegir en las urnas a ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces. Ahora el reto es la reforma electoral dirigida a disminuir el financiamiento de los partidos políticos, la reducción de legisladores y que todos ellos sean electos en las urnas, terminando con las listas de representación proporcional elaboradas a discreción por las dirigencias de los partidos políticos.

*Diputado federal por Zacatecas.