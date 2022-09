Atleta zacatecano obtiene el primer lugar en el Maratón de la Ciudad de México 2022

Por: KAREN GARCÍA •

Sergio García Betancourt, atleta ganador del primer lugar del Maratón de la Ciudad de México 2022, en la categoría de Veteranos, el cual se llevó a cabo este 28 de agosto, mencionó que después de haber participado años anteriores, fue en esta edición que logró darle el primer lugar a Zacatecas.

“Dije ahora que me toca ir allá otra vez, tengo que ir a ganar, tengo que sacarme esa espinita de que tenía que ganar. Fue una experiencia muy bonita y esta vez sí lo sentí más emotivo porque siempre hay una cantidad de gente que te anima durante todo el trayecto”, expresó García.

De 45 mil corredores, el atleta zacatecano logró obtener el triunfo, pese a una lesión en la rodilla y mencionó que “fue una preparación no muy a conciencia porque me dio una molestia en mi rodilla”.

Sergio García destacó la situación actual del sector deportivo en el estado y mencionó que en Zacatecas no hay el apoyo suficiente para atletas o deportistas que deciden prepararse profesionalmente y llevar su desempeño a competencias nacionales.

“Ha habido falta de apoyo económico; por ejemplo, a los chavos que estudian y que ganan alguna beca no se les atiende, no hay ese plus de que les den un apoyo económico mínimo para salir a donde se va a ir a competir”, explicó.

Asimismo, dijo que las instituciones que están al frente del deporte en el estado deben de tomar en cuenta esta situación, ya que muchos de los atletas y deportistas se quedan a medio camino de sus metas por la falta de apoyo.

Entre otras de las participaciones que tendrá el atleta zacatecano, este próximo fin de semana será el Medio Maratón Atlas, en Guadalajara; el Maratón de Puebla, que se llevará a cabo en noviembre, y nuevamente a Guadalajara en el mes de diciembre.

Finalmente, compartió un mensaje motivacional para todos aquellos que tienen metas deportivas por cumplir y dijo que “siempre tengan disciplina en sus entrenamientos, tengan un objetivo muy claro y específico para que siempre sueñen con ser de los mejores. Yo estoy en la mejor disposición de dar un buen consejo de compartir todo lo que he aprendido en esto del atletismo”.