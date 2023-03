La democracia no está en riesgo; sí está en riesgo su proceso de construcción: Díaz de León

Por: KAREN GARCÍA •

“La democracia no está en riesgo, lo que está en riesgo es el proceso de construcción de la democracia y sobre todo, el proceso electoral 2024”, mencionó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León.

Expuso que lo que implica el llamado Plan B de la Reforma Electoral elimina 300 órganos electorales a nivel nacional, los cuales tienen a su cargo la organización, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales.

Luego de que el Senado aprobó la tarde de este miércoles el “Plan B” de la Reforma Electoral y con ello dio un cierre legislativo a la propuesta presidencial de modificar el sistema electoral, obliga al instituto a eliminar unas 300 juntas distritales, que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de ellas se propone que haya oficinas con una sola persona. Además, se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, lo que implica el recorte de 262 plazas. Estas instancias son las encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, a la información y la transparencia en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad y de ser electo, y a la justicia en materia electoral.

Respecto a lo anterior, el vocal ejecutivo aseguró que “no está en riesgo la democracia, porque es un proceso que lentamente se ha ido construyendo y aún no vamos en un tercio del camino de la construcción de un sistema democrático”, sin embargo, dijo que estaría en riesgo el desarrollo de la construcción democrática, por lo que sí hay una afectación de manera sustantiva al sistema electoral.

INE y actores políticos no han sabido informar

“Los actores políticos no han sabido informar, por interés, omisión o desconocimiento, pero no lo han sabido hacer. El INE a nivel central tampoco ha sabido informar”, mencionó el vocal ejecutivo, por lo que dio a conocer que en cuanto la ley sea publicada, la delegación zacatecana la “socializará y difundirá” para informar a la ciudadanía ya que no existe riesgo alguno para los órganos locales como el IEEZ, los documentos oficiales como la credencial para votar ni mucho menos los datos personales de la ciudadanía.

Reiteró que “los gritos y sombrerazos, las marchas ya de nada sirven porque la ley ya está aprobada” y que más que dar una aprobación o rechazar dicha reforma, una vez que la ley se publique “la aplicaremos, la atenderemos y la observaremos puntualmente. La ley es la ley”.

Un riesgo para las elecciones del 2024

Díaz de León aseguró que a pesar de que las modificaciones al INE puedan ser un riesgo para las elecciones presidenciales del próximo año, “la prudencia del INE será la garantía de que volvamos y podamos rehacer la estructura del servicio profesional electoral para que se inicie el proceso electoral”.

Si la ley desaparece a las juntas distritales, dijo el vocal, el INE tiene una atribución constitucional para determinar la organización y funcionamiento del servicio profesional electoral, porque es una decisión del Instituto.

El INE “no se desmantela”

Cabe recordar que el jueves 23 de febrero, el Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), coordinado por el diputado Ignacio Mier Velazco, presentó un documento denominado “Dichos vs hechos del Plan B de la reforma electoral”, a fin de aclarar las especulaciones que giran alrededor de estas modificaciones legales.

El documento busca “exponer y desmentir los principales dichos y mentiras de la reacción conservadora sobre la Reforma y por otro lado, consignar el lado B de la Reforma Electoral, es decir, de lo que poco o nada dicen los medios de comunicación convencionales como lo son sus beneficios, sus ahorros, innovaciones o alcances”.

Entre los “dichos” que fueron desmentidos en este documento está el de “la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales”. Lo que, de acuerdo con Morena en el Artículo 61 de la LGIPE se establece que el Instituto tendrá órganos locales y distritales; mientras que el Artículo 33 agrega que el INE contará con los mismos 32 órganos locales y 300 órganos distritales. Es decir, cuando señalan que “la reforma desaparece la estructura distrital y local del INE es totalmente falso”.

El segundo de la lista es que “los datos personales o la solicitud de identificaciones (credencial para votar) se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas públicas de los órdenes de gobierno”. Esta aseveración también fue catalogada como falsa, ya que el 5 grado transitorio de la propuesta establece que “los módulos de atención ciudadana en cuanto a número, calidad y organización seguirán operando con la misma normalidad”.

“Se despedirá al 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional”. Fue la tercera afirmación que fue señalada como desapegada a la verdad. Con la iniciativa que ya fue aprobada en el congreso se busca eliminar duplicidad de funciones y burocracia innecesaria. En realidad, se eliminarían las vocalías, los excesos y la duplicidad, y a ello, sólo afecta el 8.56 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Asimismo, el Gobierno de México mete la mano al padrón electoral toda vez que el padrón de mexicanos en el exterior lo validaría la SRE”, “mito” que también fue desmentido por Morena. Lo que el Plan B sí hace es garantizar a las y los migrantes que puedan emitir su voto con el pasaporte, un documento que tiene reconocimiento internacional. En los artículos 329 y 331, que establece las funciones de la SRE en materia, señala que su única función es validar que el documento sea verdadero y esté vigente.