‘Hit man’, de Richard Linklater

Por: ADOLFO NÚÑEZ J.

La Gualdra 628 / Cine

Richard Linklater tiene en su haber algunas de las películas más emblemáticas del último siglo, en una carrera que evidencia un enorme rango al momento de trabajar dentro de diferentes géneros cinematográficos. Su filmografía abarca desde la comedia familiar, como es el caso de School of rock (2003), pasando por entretenidos retratos de los años 70 y 80, como Dazed and confused (1993) y Everybody wants some (2016). También ha experimentado con la técnica de animación por rotoscopia, en cintas como Waking life (2001), A scanner darkly (2006) y Apollo 10 1⁄2: A space age childhood (2022).

Finalmente, entre la obra más destacada del realizador, se encuentra la llamada popularmente Trilogía Before, compuesta por Before sunrise (1995), Before sunset (2004) y Before midnight (2013). De tal forma, no resulta descabellado afirmar que Richard Linklater es uno de los directores más dinámicos y versátiles de su generación. Esta habilidad para desenvolverse en cualquier tipo de historia con soltura e ingenio, también se vuelve notoria en Hit man (2023), su más reciente trabajo.

La película sigue la historia de Gary Johnson (Glen Powell), un relajado profesor de psicología y filosofía en Nueva Orleans. Divorciado, dueño de dos gatos y con un enorme interés por las aves, no es precisamente una persona que se pueda llamar audaz o peligrosa. Lo más interesante en el día a día de Gary es su trabajo de medio tiempo con la policía local, a la que asiste como técnico en operaciones encubiertas.

Un día, Gary tiene que suplir a un compañero suspendido por conducta indebida, en una operación donde debe hacerse pasar por un asesino a sueldo. Para la sorpresa de todos, el protagonista tiene una habilidad natural para encarnar al personaje que se le asignó, razón por la que se le vuelve a pedir, en diversas ocasiones, actuar como un sicario frente a aquéllos que están dispuestos a pagar por ese servicio. Gary se encarga de averiguar los antecedentes de cada cliente, creando un asesino específico con la ayuda de disfraces, barbas y tatuajes.

En una ocasión, la persona que solicita este servicio es Madison (Adria Arjona), una atractiva mujer quien, cansada de los maltratos de su marido, planea asesinarlo. Gary rompe el protocolo y la convence de que utilice el dinero que le iba a pagar para alejarse y empezar una vida nueva. Tiempo después, ambos se reencuentran y eventualmente inician una relación amorosa.

Linklater utiliza esta premisa para reflexionar en cuestiones relacionadas con el concepto del yo como constructo social. El cineasta propone que la personalidad de su protagonista (y, para tales efectos, la de cualquier persona), además de cambiante, también es performativa. En ese sentido, la cinta resulta un interesante estudio de carácter, enfocado en la idea de soñar y jugar a ser otra persona hasta convertirse en ella.

Para este punto, Hit man se vuelve un juego de reflejos, un experimento metatextual que, de manera autoconsciente, habla de la performatividad como una extensión de nuestra propia identidad. Además de ser una historia de tono accesible, también se trata de una profunda meditación sobre los diferentes matices emocionales que puede encarnar una persona. Aquí lo importante es, tal y como lo hacen los mejores actores de cine y teatro, aprender a modular cada una de esas emociones de acuerdo a la situación.

En apariencia una cinta ligera, Hit man es uno de los ejercicios más estimulantes y originales de Richard Linklater. El director cruza ideas, conceptos y tonos, al mismo tiempo que subvierte las reglas del género de detectives, a medio camino entre el film noir y la comedia romántica. Se trata de una película que, al igual que su protagonista, alberga mucho más de lo que muestra en el exterior.

