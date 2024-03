Claudia Sheinbaum, Miranda, Ruth Calderón y Cárdenas ganarían en la capital y sus distritos: Truedata

Por: La Jornada Zacatecas •

De acuerdo con una encuesta realizada por Truedata, los aspirantes a una diputación local por el distrito 1 y distrito 2 del estado de Zacatecas, Ruth Calderón y Ray Cárdenas respectivamente, aventajan en las preferencias electorales.

Por parte del primer distrito, Ruth Calderón, de la alianza Morena – Verde, ganaría la elección, al contar con el 54 por ciento de las preferencias electorales; Nancy Espinosa, obtendría 16.6 puntos; Soralla Bañuelos de la alianza PT-Nueva Alianza-PES, tendría 6.9 por ciento; y la respuesta de no contesto, se ubico con 22.5 por ciento.

En relación al segundo distrito local que incluye a la capital y al municipio de Vetagrande, el aspirante Raymundo Cárdenas Vargas ganaría la elección con el 35.6 por ciento de las preferencias bajo la alianza Morena – Verde; le seguiría una hipotética candidatura de Carlos Peña de la alianza PRI-PAN-PRD, con 24.6 por ciento; Xerardo Ramírez de la alianza PT-Nueva Alianza-PES, obtendría 13.9 puntos; ; y la respuesta de no contesto, se ubicó con 25.8 por ciento.

En la disputa por la alcaldía capitalina, Jorge Miranda Castro, actual líder del cabildo de Zacatecas; encabezan la preferencia rumbo al proceso electoral en el municipio capitalino al cierre del mes de febrero 2024, con el 53.6 por ciento, lo que significa una ventaja en las preferencias por 40 puntos respecto el contendiente más cercano.

Por el lado de los opositores a la alianza de Morena – Verde, el aspirante a la presidencia municipal más cercano es Miguel Varela, actual diputado federal por el segundo distrito, quien obtiene 13.6 por ciento de las preferencias si es postulado por la alianza conformada por el PRI – PAN – PRD.

En tercer lugar, se ubicaría el Dr. Heladio Verver, de Fuerza por México, con un 9.9 por ciento; en cuarto lugar, se ubicaría también la posible candidatura de Xerardo Ramírez del PT- Nueva Alianza- PES, con 6.4 por ciento; Juan del Real, del partido Movimiento Ciudadano, con 2.9 por ciento; la opción de no sabe o no contesto, se ubicó en 13.6 por ciento.

Contienda presidencial

Sobre la contienda presidencial, al momento de pregunta ¿por quién votaría para presidente de la república?, las preferencias en la capital de Zacatecas indican que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Morena – PT – Verde, subió del 54.5, en enero de 2024, al 68 por ciento en esta última medición; Xóchitl Gálvez, abanderada del PRIAN-PRD, pasó de 9.4 a 12.5 por ciento; Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano, obtendría 6.5 por ciento; la opción de no sabe o no lo ha decidido, tiene 0.1 por ciento; y finalmente no contestó, con 12.9 puntos.

Vitrina metodológica:

La encuesta fue realizada por Truedata, empresa de investigación estadística, bajo la metodología de diseño Estratificado Trietapico (Municipio, Tipo de Sección Electoral y Electores por sección) auto ponderado, con base en las secciones electorales eligiendo un número de ciudadanos representativos de la misma. Se entrevistaron a 1,200 personas, distribuidas en 84 Secciones electorales, con un intervalo de confianza del 95%, error de estimación máximo +/- 2.5, del 22 al 24 de febrero. De manera personal en vivienda (cara a cara), mediante la técnica de muestreo sistemático (Una vivienda visitada tres o cuatro no) Los habitantes de 18 años o mayores que viven en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

Los resultados que se expresan en este reporte no constituyen predicciones del comportamiento de los temas que se investigan. Sus intervalos de validez expresan estimaciones de la opinión ciudadana, respecto de los temas que se abordan, válidos únicamente para las fechas del levantamiento. El trabajo presentado, cumple con todos los requisitos legales dictados por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).