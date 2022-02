Llega cuarta ola de covid al máximo e inicia la baja, dice López-Gatell

Ciudad de México. La cuarta ola de covid-19 llegó a su punto máximo de contagios y ya inició el descenso, el cual posiblemente tendrá la misma velocidad que se registró en el ascenso. Existen varios indicadores que así lo advierten, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario resaltó que la semana inició con un descenso de menos 31 por ciento en la curva epidémica, el cual es consistente con la reducción en la ocupación hospitalaria. En la siguiente semana o semana y media, se empezarán a desocupar los nosocomios por una cantidad menor de ingresos con respecto a los egresos.

Otro indicador es la disminución en la cantidad de incapacidades laborales temporales para trabajadores con covid-19, y de igual forma ha bajado el índice de positividad, señaló.

Por el contrario, dijo López-Gatell, la mortalidad sigue al alza. Insistió en que la cuarta ola de contagios se caracterizó por la mayor afectación en personas no vacunadas. Quienes han presentado una enfermedad grave y han fallecido, ha sido porque no se vacunaron o no completaron los esquemas, indicó.

Sobre la presencia del virus SARS-CoV–2 en el grupo de niños y adolescentes, resaltó que desde mediados de enero se ha registrado la reducción de contagios, con lo que se ratifica que el regreso a clases no provocó ningún repunte. Lo anterior, con base en el monitoreo que se realiza en más de 14 mil escuelas. Son muy pocas las que han disminuido actividades por algunos casos de covid-19, sostuvo.

Sobre el sector educativo, la titular del ramo, Delfina Gómez, informó que concluyó la vacunación para el personal docente en los 32 estados de la República con la aplicación de un millón 869 mil 419 dosis de los productos desarrollados por los laboratorios Moderna y AstraZeneca.

Capitalinos acuden al puesto de salud en la explanada de la alcaldía Iztacalco, para hacerse una prueba rápida de covid-19, el 31 de enero de 2022. Foto Roberto García Ortiz.