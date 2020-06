‘The vast of night’ de Andrew Patterson: La infinita soledad

The vast of night, una película de Andrew Patterson.

La Gualdra 438 / Cine

Es principio de los años 50. En un pequeño pueblo de Nuevo México conocemos a Fay (Sierra McCormick) y a Everett (Jake Horowitz). Ella es operadora en la estación de telefonía local, mientras que él es locutor de radio en la programación nocturna de la única emisora del lugar. Una noche, mientras casi todos los habitantes del poblado se encuentran disfrutando de un partido de baloncesto, Fay nota que en una de las llamadas que atiende se cuela una extraña y enigmática interferencia, compuesta únicamente de ruidos, que instantes después suena también en el programa de Everett. Estos singulares sonidos se empiezan a colar en otras llamadas, en conexiones con otras operadoras que se interrumpen y en mensajes extraños de interlocutores que aseguran que hay algo oculto en el cielo.

The vast of night (2020), ópera prima de Andrew Patterson, es una película de ciencia ficción atípica y minimalista, cuya función principal es desarrollar una creciente sensación de suspenso e incertidumbre. La puesta en escena del filme está inspirada en los programas radiofónicos de antaño, en específico en la mítica narración de La guerra de los mundos, de Orson Welles, cuya efectividad en aquel entonces provocó pánico real en los radioescuchas de todo Estados Unidos.

Haciendo uso de elementos mínimos y por medio de largos planos secuencia, la acción toma lugar en espacios cerrados donde los únicos objetos que hay son teléfonos, tableros de control, grabadoras y carretes de cintas, todos como un homenaje a lo análogo en tiempos de digitalización masiva. Mientras la historia va tomando lugar, en ocasiones la imagen se funde a negro y, al igual que un programa de medianoche, lo único que se escucha es la voz de un desconocido, irrumpiendo en la transmisión y tratando de develar el profundo misterio que se esconde en las sombras.

Patterson logra generar una constante tensión narrativa al ubicar la cámara en distintos lugares del pueblo, cuya inmensa soledad solo agranda la sensación de que alguien observa desde la oscuridad. Fay y Everett se pasean por todos estos espacios para buscar respuestas, ella por una curiosidad innata y él para recabar toda la información de lo que está sucediendo para su programa de radio.

Puede que lo que esté ocurriendo tenga que ver con alienígenas, con experimentos del gobierno, o con el Área 51; la verdad aguarda ahí, en lo vasto de la noche. La cinta también logra funcionar como un metarrelato que hace ecos a la paranoia post-Guerra Fría representada en el programa televisivo The twilight zone, así como al misterio inquietante del filme Close encounters of the third kind (1977) de Steven Spielberg.

The vast of night resulta ser una original y muy efectiva cinta que observa y ejecuta diferentes elementos de un género cinematográfico, en términos de estilos, estéticas y tradiciones. Es una película con un enorme cuidado al detalle y a la técnica, una producción de pequeña escala, pero de grandes ideas en su formalidad, cuyo principal motor es la fascinación hacia lo poco ordinario y el misterio de lo desconocido.

