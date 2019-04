Inicia proceso para relevar al auditor superior; son tres los candidatos

Salón de plenos de la 63 Legislatura ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Javier Alberto Díaz, José de Jesús Vela y el actual titular de la ASE, Raúl Brito, los aspirantes

■ La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) hizo el planteamiento; se envió a la Comisión de Vigilancia para ser analizado y posteriormente presentar una terna

Javier Alberto Díaz Martínez, José de Jesús Vela Cordero o el propio auditor actual Raúl Brito Berumen son las tres personas que los diputados propusieron para renovar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el próximo mes de junio.

Fue la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) la que hizo el planteamiento que se envió a la Comisión de Vigilancia para ser analizado y posteriormente presentar una terna con los perfiles idóneos.

De acuerdo con el documento leído este martes en el pleno de la 63 Legislatura local, será el 21 de junio cuando concluya su encargo el auditor Raúl Brito Berumen, quien está propuesto nuevamente por lo que podría ser reelegido en el cargo por un periodo de siete años.

El artículo 97 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas establece que la CRICP puede proponer a un máximo de seis aspirantes a este cargo y el listado será enviado a la Comisión de Vigilancia, lo que ocurrió este martes con tres nombres.

Al interior de esta comisión, prosigue la iniciativa, se realizará la revisión y el análisis de los perfiles, además de que se llevarán a cabo entrevistas individuales con los candidatos. Derivado de este proceso, se elaborará el dictamen que contendrá la terna definitiva “de los aspirantes que reúnan el mejor perfil curricular e idoneidad para el cargo”, que se someterá a votación en el pleno.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes para ser elegibles se encuentra una edad mínima de 35 años y contar con título y cédula profesional con una antigüedad de por lo menos 10 años en carreras como Economía, Administración o cualquiera relacionada con las actividades de fiscalización.

Los diputados integrantes de la CRICP señalan en su iniciativa que “debemos actuar con la mayor de las responsabilidades, pues el cargo de Auditor Superior debe ser ejercido por una persona que reúna no solamente los requisitos mencionados, sino que cuente con un perfil profesional y comprobada experiencia en la materia, por lo que las propuestas deben recaer en personas que hayan desempeñado tareas relacionadas con la fiscalización de recursos, la transparencia, procedimientos de responsabilidades administrativas, combate a la corrupción, entre otras”.

Agregan que “el perfil que se seleccione para ejercer el cargo, debe contar con solvencia moral y otros aspectos personales que aseguren un actuar objetivo e imparcial que lo hagan indicado para el ejercicio de esta función”.

Asimismo, en la sesión de este martes se presentó el punto de acuerdo, elaborado por la CRICP, sobre la elegibilidad de los aspirantes a ocupar el puesto de comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai).

En el orden del día se contemplaba su aprobación como un asunto de urgente y obvia resolución para llevar a cabo también la elección y designación del nuevo integrante de este organismo.

No obstante, los diputados de los grupos parlamentarios oficialistas, del PRI, el PVEM y el Panal, junto con el PAN, no obtuvieron los votos necesarios para que se procediera de esta forma debido a que el resto de los legisladores de oposición rechazaron la urgencia del proceso en el que se incluyen, entre los candidatos a ocupar el puesto, ex funcionarios de gobierno como la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez.