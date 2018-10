Sólo 32 por ciento de los beneficiarios perciben a los migrantes como actores participantes en la aportación de los recursos para las obras ■ foto: la jornada zacatecas

■ No tienen participación intensa en etapas del proceso general del programa

■ El presidente municipal suele ser el que se adjudica las obras, advierten

Durante el Foro de Migración y Desarrollo realizado ayer en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Hinojosa Herrera, integrante del colectivo Desarrollo Autosustentable Regional (DAR), afirmó que el Programa 3 x 1 no promueve el desarrollo comunitario mediante la intervención de los migrantes en sus comunidades de origen.

Refirió que en el Diario Oficial de diciembre de 2017 se señala que “contrario a lo que se esperaría, pero con claras excepciones en algunas localidades, los migrantes no tienenuna participación tan intensa en las etapas del proceso general del programa. En la mayor parte de las localidades el programa ya no opera con el migrante en el centrode tal manera que la detección de necesidades y la ideación de proyectos ocurre más bien alrededor de los gobiernos municipales”.

No obstante que los proyectos apoyados tienen satisfechos a sus beneficiarios, las dinámicas del programa rara vez demuestran la intensa participación cívica y democrática que supone el verdadero desarrollo comunitario., pues se trata de construir participación y ello no se cumple.

Indicó que solamente el 32 por ciento de los beneficiarios perciben a los migrantes como actores participantes en la aportación de los recursos para las obras, es decir, el presidente municipal suele decir que él las hizo y esconde por tanto la aportación de los migrantes.

Hinojosa Herrera también señaló que si bien el diseño de ese programa dispone que las obras de infraestructura provienen del interés e iniciática de la población migrante, el mecanismo preferido para la realización de las obras es a través de la Comisión Estatal de Planeación para el Desarrollo.

Es decir, “realmente es el impulso del propio presidente municipal el que determina la obra. Es decir, si al presidente le conviene una obra que no está en la perspectiva de los migrantes, simplemente se hace la que él decida”.

Por último, manifestó que es problemático mezclar recursos privados y recursos públicos, porque, en este caso, las aportaciones de los migrantes se atienen a la burocracia y reglamentos institucionales.

Lizbeth Ana María Márquez Álvarez, diputada migrante, puntualizó que los migrantes no son ilegales, sino indocumentados, por lo que es valioso el hecho que estos deban abandonar sus familias y comunidades para buscar un mejor futuro y contribuir con el desarrollo de Zacatecas y el país.

Destacó por ejemplo, que a través del Programa 3 c 1 los migrantes aportan recursos para obras que posiblemente nunca podrán disfrutar, porque en su condición de indocumentados, “su generosidad es tan grande que buscan financiar una obra que no van a disfrutar porque no viven en esa comunidad, Una banqueta que no caminarán, un lienzo charro que no disfrutarán, un pozo de agua que no utilizarán”.

Además, afirmó que sin las remesas, el estado colapsaría, pues tan solo el año pasado Zacatecas recibió 930 millones de dólares, y la tendencia este año es que se reciba más de mil millones de dólares, además del recurso que ingresaría por concepto del programa 3 x 1.

Indicó además que el apoyo de los migrantes noqueda en ello, porque también patrocinan fiestas familiares que son importantes para la cultura popular, desde fiestas de 15 años, bodas, entre otras cosas.

Márquez Álvarez manifestó entonces que los migrantes no deben ser vistos como un fenómeno social, sino como personas que son cercanos a todas las personas que permanecen en Zacatecas.

Imelda Ortiz, directora de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, expuso que a nivel mundial son 10 países los que acaparan poco más del flujo de remesas que hay a nivel mundial.

Los principales países receptores de remesas son La India, China, Filipinas y México, que en el año 2017 reportó cerca de 29 mil millones de dólares, mientras que este año ha recibido 33 mil millones de dólares y se estima que el próximo año aumente a 35 mil millones de dólares.

Por otra parte, expuso que el año pasado se tenía el registro de 12.8 millones de migrantes mexicanos en todo el mundo, de los cuales el 98 por ciento se encuentra en Estados Unidos y el 53 por ciento de ellos son hombres y el 47 por ciento mujeres.