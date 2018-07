No yo, ni mi gobierno, sino toda la sociedad “está rebasada” por la inseguridad: Tello

Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Desconoce si la alerta Amber y protocolo Alba fueron puestos en funcionamiento oportunamente

“Nunca es suficiente y mucho menos cuando la vida de una persona inocente se pierde bajo esta condición”, dijo el gobernador respecto a si su administración está haciendo en materia de seguridad todo lo posible a su alcance, entre otras cosas, priorizando los recursos materiales y revisando los protocolos de seguridad para la protección de las personas.

La pregunta que se ha planteado socialmente a partir del tema del incremento de los asesinatos dolosos en la entidad tras destacarse Zacatecas a nivel nacional, así como en otros temas en la materia, se reitera a partir de feminicidio de la niña de 9 años San Juana, desaparecida el pasado viernes 20 de julio en la colonia Gavilanes de la zona conurbada y cuyo cuerpo fue encontrado el siguiente lunes con rastros de tortura física y sexual.

Alejandro Tello ofreció este martes a las 3 de la tarde una conferencia de prensa en la que sostuvo que no él ni su gobierno, sino toda la sociedad, “está rebasada” por la inseguridad.

Con esta expresión respondió también al llamado que en redes sociales pide su renuncia, misma que puso sobre la mesa.

“Y si al final de cuentas la sociedad considera que es un problema de Tello, que Tello está detrás de esos delincuentes, que su actuar está totalmente rebasado y limitado y no es el adecuado, miren señores, si eso es por el bien de Zacatecas, sin ningún problema”.

Dijo no tener claro si tanto la alerta Amber como el protocolo Alba, mecanismos para la localización de personas, el último especializado para el caso de niñas y mujeres, y que se caracteriza por su cualidad de inmediatez, fueron puestos en funcionamiento por las autoridades de manera oportuna.

Expuso que hizo una cronología de los hechos él mismo, y que a decir del subprocurador de Justicia, Juan Manuel Valerio, “se dio en los tiempos” la implementación de los mecanismos.

“No estoy diciendo… y eso hay que checarlo muy bien, que sea lo correcto, desde el momento en que yo me di cuenta en cuanto se subió –la información- todo el aparato de redes sociales del gobierno de todas las dependencias se dedicaron a estarlo boletinando. Pero hay que revisarlo. No dudo y haya no una efectividad en los tiempos y hay que afrontarla. Lo afronto y es mi culpa como gobierno (…) se me dice que se actuó en tiempo hay que revisarlo muy bien”.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó ayer por la mañana que la menor de edad fue asesinada el mismo viernes, según arrojaron las pruebas periciales. Y se ha precisado que sus familiares la vieron por última vez alrededor de las tres de la tarde cuando salió a la tienda e iniciaron por sí mismos su búsqueda a las 16:30 horas del mismo día.

Se ha señalado que aunque la denuncia formal por su desaparición fue interpuesta a las 19 horas del citado viernes, tanto en las páginas electrónicas de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía, se reportó el hecho para la difusión de su búsqueda más de 12 horas después. Y la Alerta Amber fue implementada hasta las 11:30 del día de su desaparición.

Respecto de si las policías del estado están capacitadas en búsqueda diferenciada de personas según sexo y edad para una pronta ubicación, agregó que “quiero pensar que sí”.

A la expresión añadió una “llamada muy fuerte de atención” para las corporaciones para señalar que se revisará este tema.

“Sí invertimos en capacitación, pero definitivamente yo tampoco podría decir estamos en la perfección…la policía es infalible debe de tener fallas…como todo”.

Tello Cristerna se debatió en puntualizar que su gobierno ha hecho todo lo posible en materia de seguridad y en atajar los cuestionamientos tanto de los periodistas como desde las redes sociales al respecto de omisiones o deficiencias. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras capacidades y no lo dejaremos de hacer”, dijo.

En el caso concreto de los menores de edad se le expuso que desde 2014 la Alerta Amber ha sido implementada hasta en 30 ocasiones en la entidad, en su mayoría con éxito, pero es en su administración donde tres de los menores de edad reportados no han sido localizados, dos siguen en calidad de desaparecidos, y San Juana, fue ubicada ya muerta.

Al planteamiento respondió que estos resultados no tienen que ver con una administración sino “con un momento”.

“Fíjense lo que es lo paradójico de este tema de la inseguridad”. Mencionó que el sábado por la noche fue notificado de la liberación de una niña de Fresnillo, que estuvo secuestrada por mucho tiempo y externó por ello su reconocimiento a la Fiscalía de Justicia; para referir que posteriormente se enteró de la desaparición de San Juana, y comentar que en los últimos cinco años se ha recrudecido el problema de la inseguridad tanto en el país como en Zacatecas.

Expuso haber platicado el lunes con los presidentes electos de Zacatecas y Fresnillo para hacerles el planteamiento de “re direccionar esfuerzos” en materia de seguridad, generar una Policía Metropolitana ampliada de los actuales 100 elementos a 500, que actúe desde Guadalupe a Fresnillo, y generar “un fondo de combate a la violencia y la inseguridad de arriba de 100 millones de pesos” al que se reorienten los recursos de las herramientas legislativas.

“Gobierno del estado en todo momento está buscando soluciones, alternativas, pero muchas veces la violencia rebasa o está rebasando a la sociedad. Y nos tenemos que unir en momentos tan delicados como este, todos podemos ser parte de la solución”, dijo.

Aludió asimismo a la reunión que tuvo con el candidato electo a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, “yo tengo una expectativa positiva en el gobierno que llega en el tema de seguridad (…) habló de primero levantar la situación de cada estado que no veo uno que se salve y que derivado de ello de las particularidades se estarían tomando acciones”.

El mandatario estatal instó asimismo a la población a que informe lo que sepa sobre el caso aun de manera anónima, pues también precisó, no se tienen informes de testigos de la sustracción de la niña en la zona de su desaparición, algo que él mismo constató al visitar a la familia, acompañado del subprocurador Jesús Manuel Valerio Pérez, el día lunes por la noche.

“Platicamos con vecinos y gente del entorno, y donde no se nos da ninguna pista, no hay absolutamente nada. Hay un hermetismo, un miedo que en nada ayuda a la sociedad desde aquí mi invitación a quien tenga cualquier información a que la dé”.

Aseveró que el crimen no quedará impune luego que ha solicitado al Fiscal de Justicia, “que demos resultamos”.

Mencionó que se encuentran involucrados en este empeño más de 200 policías ministeriales, además de elementos de la corporación estatal de seguridad, “y que en el gobierno no se dejará de hacer un solo esfuerzo para que este lamentable hecho no quede sin castigo y que no vuelva a suceder”.

Tello Cristerna también respondió respecto de la intervención de su esposa, quien en su cuenta de Twitter propuso entre otras cosas penas más severas para el abuso sexual a menores, incluida la castración química, y si funge como vocera de seguridad luego que confirmó la identidad del cuerpo de la niña antes que las autoridades competentes que, “si ella fuera la vocera de seguridad (…) estaría aquí sentada”. Agregó que “cualquier castigo hay que analizarlo y discutirlo con los legisladores”.