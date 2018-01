Frente Popular de Lucha de Zacatecas celebra 44 años de “darle en la madre al latifundio”

Con una marcha y un mitin en la capital del estado, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas celebró el 44 aniversario de su fundación en 1974, cuyo principal aporte en ese momento fue “darle en la madre al latifundio” con base en la movilización de campesinos, colonos y estudiantes universitarios.

Este jueves, decenas de personas realizaron una marcha para tal conmemoración, evento que culminó en la plazuela Goitia con un mitin político en el que recordaron que ese movimiento generó oportunidades para la población que estaba en situación de marginación.

“Zacatecas era uno de los estados más marginados, uno de los estados con hambre. La mayoría de los jóvenes no tenían oportunidades y tenían que irse de mojados a Estados Unidos. Todo eso cambió con la formación del Frente Popular de Zacatecas”, comentaron en el acto.

Señalaron entonces que el Frente Popular fue un parteaguas en el estado, porque “le dimos en la madre al latifundio, se repartieron miles de hectáreas en Sombrerete, Fresnillo, Valparaíso, Guadalupe, y llegó a tener presencia en todo el estado”.

El 25 de enero de 1974, recordaron, la calle Hidalgo, en la capital del estado, estaba invadida por 6 mil 500 campesinos que esperaban el comienzo de la manifestación, momento en que se constituyó el Frente Popular.

“Entonces el Frente se formó por campesinos, campesinos que tenían más de 30 años que habían hecho sus solicitudes a la Reforma Agraria y que había sido totalmente sorda porque el gobierno de Zacatecas siempre fue reaccionaria”, dijeron.

Manifestaron que en Zacatecas no se reflejó la política implementada durante el Cardenismo, pues solamente hubo repartición de tierras en Río Grande, por un compromiso con un líder agrario Alfonso Medina que había sido asesinado en 1934.

Ello obedeció a que en el estado existió una ley de la Comisión Agraria Mixta que obstaculizó la implementación de las políticas que eran favorables para los campesinos y que defendían al latifundio.

Posteriormente, el 5 de junio de 1975, el Frente Popular tomó la decisión de tomar cinco latifundios: Casablanca, Pozo Hondo, Boquilla del Carmen, Trancoso y La Quemada: “los campesinos tomaron la tierra y el gobierno no hallaba qué hacer. Desde entonces se demostró que el latifundio no era invencible, se demostró la fuerza del pueblo, del campesino. Ese fue el primer triunfo”.

