“De inmediato” serán inhabilitados más de 10 funcionarios y ex servidores públicos: Tello

Este jueves el mandatario celebró el 80 Aniversario del Día del Caminero, en compañía de trabajadores de Sinfra y SCT n foto: la jornada zacatecas

La causa, resoluciones obtenidas por la Secretaría de la Función Pública

El gobernador dijo que espera que “la semana entrante ya se estén realizando”

“No voy a meter las manos al fuego por nadie más que por Alejandro Tello; soy responsable de mis actos”, advierte el mandatario

“De inmediato” se procederá con la inhabilitación de más de 10 funcionarios actuales y ex servidores públicos, estatales y también que fungieron como presidentes municipales, debido a resoluciones obtenidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Esto lo informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna en una entrevista con los medios de comunicación otorgada este jueves, aunque no quiso hacer precisiones al respecto; “ya lo verán, no quisiera entrar en detalles”, señaló.

El mandatario estatal expuso que “viene un número importante de inhabilitaciones de ex funcionarios, de propios colaboradores míos que han incumplido la norma, de ex presidentes municipales”.

Estos procedimientos, indicó, se estarán llevando a cabo de manera inmediata. “Yo espero que la semana entrante” ya se estén realizando.

Recalcó que estas acciones no son “una consigna personal, pero no puedo estar aplicando la ley a contentillo, en unos sí y en otros no. Quien tenga temas que cumplir o pagar que estén fuera de la ley, así tendrá que ser”.

El gobernador puntualizó: “yo no voy a meter las manos al fuego por nadie más que por Alejandro Tello; soy responsable de mis actos”.

En la entrevista, el mandatario también abordó el tema de la seguridad. Informó que este miércoles se reunieron en el Grupo de Coordinación Local y señaló que “estuvimos viendo muchos ajustes que tenemos que hacer” e informó que, como parte de las acciones inmediatas que se estarán llevando a cabo, está la instalación “en próximos días” de más de 200 nuevas cámaras de videovigilancia.

En cuanto a los señalamientos que advierten de una ingobernabilidad en Zacatecas, el mandatario estatal consideró que esta condición “no le ayuda a nadie. Necesitamos que el Estado y la ley se imponga por el bien de todos, que cada quien hagamos nuestra parte, que la gente denuncia, que no permitamos ilícitos, que no nos quedemos callados y, obviamente, que la autoridad responda”.

En el caso del feminicidio de Cinthia Nayeli Vásquez, Tello Cristerna dijo que hasta ahora ha sido la secretaria general de Gobierno quien se ha reunido con la madre de la joven asesinada la semana pasada, pero agregó que “espero estar platicando con ella en próximos días”.

Los ataques que han sufrido integrantes de las corporaciones policiacas, estatales y municipales, y que se han multiplicado en las últimas semanas, también fue un tema tratado por el gobernador. Comentó, en cuanto a los ayuntamientos, que “va a ser bien importante que los municipios tomen su responsabilidad. (…) Somos copartícipes”.