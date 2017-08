Obra pública podrá consultarse mediante plataforma digital

El mandatario Alejandro Tello, durante el acto oficial en que presentó la plataforma digital n foto: La Jornada Zacatecas

Incluirá herramientas para organizar a dependencias gestoras y ejecutoras de proyectos

“Se busca ir recuperando la confianza en un tema que por muchos años ha sido

señalado como semillero de corrupción”: Alejandro Tello Cristerna

A partir de ahora se podrá acceder a la información relativa a la obra pública en el estado, desde los procesos de contratación hasta los avances físicos y financieros, así como la posibilidad de interactuar con las autoridades para hacer señalamientos de inconsistencias y omisiones en estos trabajos.

Esto se hará a través de una plataforma digital que será puesta en marcha por el Gobierno del Estado y que incluirá no sólo las obras hechas con recursos estatales, sino también las que provengan del presupuesto federal y sean realizadas por dependencias federales o por medio de los ayuntamientos.

De esta forma, dijo el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se busca “ir recuperando la confianza en un tema que por muchos años ha sido señalado como semillero de corrupción”, porque con el acceso a la información y la rendición de cuentas se logra que pueda constatarse que “que nuestras acciones se guían en todo momento con honestidad y trabajo; quien tiene las manos limpias no tiene por qué esconderlas”.

El mandatario estatal explicó que la plataforma incluirá herramientas para organizar a las dependencias gestoras y ejecutoras de obra pública, a fin de ser más eficientes y oportunas en el desarrollo de los trabajos, así como para transparentar al máximo los procesos de asignación y contratación.

Además, expuso que se estará publicando en tiempo real la información y documentación que respalde cada una de las obras y también habrá un mecanismo de georreferencia de las mismas para que los ciudadanos puedan constatar los avances y resultados del dinero invertido.

De esta forma puntualizó que la ciudadanía podrá cumplir con la tarea de dar seguimiento y evaluar la gestión pública.

En este sentido, agregó que “hoy en la obra pública en Zacatecas no existen empresas de familiares o amigos de nueva creación quinquenal, no existen empresas constructoras fachadas o prestanombres para beneficio de algún funcionario, no existen retribuciones porcentuales por el hecho de otorgar una obra, no más discrecionalidad e injusticia distributiva, no más empresas de fuera del estado, el dinero es de aquí y aquí se queda, no más opacidad que tanto han lastimado a la ciudadanía”.

En su discurso, el gobernador hizo un llamado a los constructores zacatecanos para que tengan “comprensión”, ya que la mayoría de ellos ha recibido obras pero, aquellas que no sean por licitación, se irán repartiendo hasta que todos hayan tenido por lo menos una acción; “el recurso es finito y no son los únicos, hay más constructores buscando lo mismo. Estoy obligado a repartir”, concluyó.

Asimismo, les pidió que denuncien cualquier acto de corrupción que intente cometerse en el sector de la obra pública. Sostuvo que “como cualquiera estoy expuesto a que alguien pretenda incidir, inducir o manipular la asignación de obra. Pido por favor y sin dudar un segundo que quien así actúe sea denunciado para inmediatamente proceder primero con su separación del cargo mientras se investiga y segundo, de comprobarse actos imputados por la vía legal, se le castigue”.