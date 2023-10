Asegura diputado que el “Torito” es una “transa” que generará aún más corrupción

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que este lunes fuera leído el dictamen por el que plantean reformar diversos ordenamientos estatales que versan sobre la creación y funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “Torito”, así como la incorporación en la legislación estatal de la nomenclatura de la policía responsable de tránsito y vialidad en el Estado, hoy denominada de seguridad vial, el diputado local Ernesto González Romo llamó a la ciudadanía a estar al tanto de este tema que se votará y discutirá este martes porque consideró que es “una transa” que derivará en más “mordidas” y una gran fuente de corrupción.

En la sesión ordinaria de la 64 Legislatura de este lunes, quienes integran las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes presentaron el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, la Ley de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, todas del Estado de Zacatecas, enviada por el Poder Ejecutivo el cual consideraron dictaminar en sentido positivo.

No obstante, luego de la sesión, el diputado Ernesto González Romo alertó mediante un video publicado en sus redes sociales, que lo que se discutirá en el pleno este marte es “una transa” que sólo le dará millones de pesos a la corrupción de los delegados de tránsito. El diputado dijo estar de acuerdo en que las sanciones sean más altas para quienes están conduciendo bajo los efectos del alcohol, porque se protegen a las familias y a la gente que no tiene nada que ver con el asunto y que termina siendo afecta por conductores irresponsables, el problema, detalló es cómo está redactada la ley, pues no hay candados ni protección para el ciudadano, sino que todas las atribuciones serán, a discreción, para las autoridades.

“Hoy lo que estamos viendo con el operativo alcoholímetro es un negocio de las grúas, de los corralones; es un negocio de agentes y también de los comandantes, porque lo que se hace es que le ponen una infracción a una persona de hasta 5 mil pesos por conducir en estado de ebriedad y se la cambian por una de aliento alcohólico que es mucho más baja”, denunció.

“Lo que vamos a hacer es ir a dar una guerra sin tregua mañana al pleno: voy a presentar una reserva que busca es regular el operativo alcoholímetro y regular las acciones de estos centros de sanciones administrativas. Buscamos proteger a los menores de edad, asegurarnos que haya protección a las mujeres que sean detenidas en operativos alcoholímetros, que todos los agentes que participen traigas cámaras de vigilancia y que todo lo que han sin esas cámaras sea nulo; que vaya gente de la Función Pública a verificar el operativo y toda una serie de vigilancias para evitar la corrupción”.

González Romo aseguró ayer por la tarde que no le “daban” los números, que es necesario que más diputados y diputadas se sumen a su propuesta de reserva porque “no movieron ni una coma” a la ley y dejarán que los delegados reciban el dinero y sigan simulando que se combate al alcoholismo y, por el contrario, sea corrupción. “Pero sí voy a ir a moverle comas y puntos a ese dictamen”, advirtió.