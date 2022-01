Joe Biden “nos ha fallado muy feo”: líder migrante

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Con la nueva administración de Biden las cosas siguen igual. No ha habido avances en la Reforma Migratoria y la comunidad latina migrante sigue siendo ignorada no sólo en Estados Unidos, sino también en nuestros países de origen. Esto evidencia que no somos prioridad para ningún gobierno, ni el de Estados Unidos ni el de México, para el caso de la comunidad migrante mexicana. Siempre se nos deja al último”, señala tajante el zacatecano Efraín Jiménez, coordinador del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, en entrevista para La Jornada Zacatecas.

Ha pasado ya un año de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y la comunidad migrante, a decir Jiménez, se siente decepcionada. Y con la víspera de las elecciones intermedias, agrega que los demócratas están perdiendo el respaldo de la comunidad latina, la cual ya tiene peso, dice, pero no el suficiente políticamente hablando, porque no se ha convencido a toda la comunidad para tener más incidencia y salgan a votar y tengan, por otra parte, una base social grande capaces de hacer presión política.

“Debo decirte que sí nos ha fallado de manera muy lastimosa el presidente Joe Biden, porque se comprometió que en los primeros 100 días íbamos a tener Reforma Migratoria y no. Nos ha fallado muy feo. Con él nos han fallado los demócratas en sí, porque tienen la mayoría en las dos cámaras y que tanto respaldo han tenido de la comunidad mexicana migrante, pero al parecer no somos lo suficientemente pesados políticamente aún para que se hayan unido, porque estuvieron muy divididos, unos a favor otros en contra”, asevera el líder migrante.

Pero no todo es culpa del gobierno, considera Jiménez, pues señala que también es culpa de la comunidad mexicana migrante que no ha sido lo suficientemente efectiva para organizarse, sobre todo por falta de tiempo, porque siempre se está trabajando y ya no es como antes, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, que era la forma en que tenían de organizarse.

Por otra parte, achaca el migrante, tampoco ha habido apoyo de parte del gobierno mexicano. “Hoy día vemos cómo no hemos tenido ni siquiera una visita del canciller, y ya no digamos del presidente de México. Nuestro gobierno mexicano nos ha puesto en el discurso como héroes, pero en la práctica nos ha desestimado y nos ha abandonado”.

Si bien, el gobierno mexicano no tiene que apoyarlos, dice, sí puede incentivar la unión creando programas que fomenten la organización social, pero tampoco se ha visto una política migratoria mexicana que les dé herramientas necesarias para que las organizaciones de migrantes ya existentes se vean fortalecidas y así, puedan defenderse de las políticas anti inmigrantes y salir a votar en masa para ejercer presión social para que “las cosas sucedan”.

“No hemos sido lo suficientemente fuertes, políticamente hablando, para lograr esta Reforma Migratoria y esto es porque existe mucha apatía en la comunidad, porque no salen a votar porque parece que arrastramos esa cultura desde México. Ocupamos que la gente salga a votar en Estados Unidos y que traslade sus exigencias que ponen en las redes sociales, en votos”, señala también en sentido autocrítico el líder migrante.

Pero, reitera, se necesita también de la colaboración del gobierno mexicano para que ayude al fortalecimiento de las organizaciones y no al revés, desmantelándolas, quitándoles incentivos como los programas de 3×1, con los que se tenía avances en la organización, pero que ahora han provocado un retroceso. “Y si en Estados Unidos ven que ni en nuestro país nos apoyan, pues ellos menos”, concluye.