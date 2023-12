Lamenta diputado que Fresnillo deba restituir 16 millones de pesos a mineras

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que un juzgado federal resolviera que el municipio de Fresnillo tiene que restituir a tres mineras de Grupo Peñoles-Fresnillo PLC el monto de 16 millones de pesos por concepto de impuesto Predial pagado en 2019 y 2020, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo consideró que se trata de una gran injusticia para El Mineral; de una actitud ingrata por parte de la empresa minera y una vergüenza lo que emitió el Poder Judicial de la federación.

De acuerdo con el diario La Jornada, el fallo del amparo en revisión administrativo 197/2021 emitido por Jorge Iván Rangel Mota Velazco, secretario en funciones de magistrado en el primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito de la capital de Zacatecas, fue interpuesto por las tres filiales de Grupo Peñoles el 19 agosto de 2020 a través de sus representantes legales, tratándose de Fresnillo PLC, Juanicipio y Saucito del Poleo, productoras de plata, oro, cobre, zinc y plomo las que pidieron la protección de la justicia contra actos del congreso local así como de autoridades municipales y estatales.

Según reportó Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada en Zacatecas, las compañías se oponen a que el impuesto Predial a cargo de los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles con actividad minera se determinará tomando como base gravable el valor del terreno y las construcciones, que mediante avalúo determinó la dirección de finanzas y tesorería municipal, por lo que esgrimieron que las disposiciones legales reclamadas invaden la facultad tributaria reservada a la Federación.

Al respecto, el legislador de origen fresnillense, y quien en últimos días propuso reservas a las leyes de ingresos de varios municipios precisamente en el tema de Predial minero, consideró como lamentable la actitud de la compañía minera, además de “agresiva” porque tramitó una serie de amparos en contra del municipio además de juicios de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Es un poco ingrata la actitud de las empresas mineras con Zacatecas, que les proporciona la riqueza de su territorio, les proporciona los yacimientos de oro y plata más grandes del planeta y también les proporciona mano de obra muy calificada para que puedan llevar a cabo la extracción de las riquezas del subsuelo, y a cambio lo que vemos de las empresas es una actitud siempre de regateo a la hora de tener sus domicilios fiscales en la entidad para no tributar en el estado, a la hora de pagar los salarios de los trabajadores, a la hora de contratar outsourcing para no darles prestaciones completas a los trabajadores que llegan a sus minas; regatean a la hora de pagar utilidades y regatean a la hora de pagar sus impuestos, pues también se han amparado contra los impuestos ecológicos”, señaló González Romo.

“Junto a esto, hay que decir que es absolutamente lamentable la actitud del Poder Judicial de la Federación; es vergonzoso lo que hacen, porque en el caso de los impuestos ecológicos como en el caso del predial minero las resoluciones son absolutamente enredadas, incomprensibles e injustas. En el caso de esta resolución del primer juez de distrito de Zacatecas, que es federal, determina que el municipio tiene la facultad de gravar con el impuesto predial a la empresa minera y determina que las contribuciones son justas o son equitativas y se apegan al principio de proporcionalidad establecido en la constitución federal, pero al mismo tiempo considera que es excesivo, que se le tiene que cobrar la tarifa menor, es decir: que tiene que volver a hacer el cálculo y se le tiene que cobrar la misma tarifa que se le cobra al poseedor de un predio rural sin servicios básicos, con la menor plusvalía, de tal manera, que el poseedor de un terreno ejidal regularizado pagará lo mismo que lo paga una poderosa empresa minera en Zacatecas. Es absolutamente incomprensible”, aseveró.

La única manera de entender esto, consideró el legislador, es lo que durante muchos años se ha visto: que grandes consorcios de abogados tienen acuerdos “perversos e inconfesables” con el Poder Judicial que generan este tipo de resoluciones contradictorias.

Con este precedente, señaló que preocupa lo que pueda pasar en el municipio de Morelos, donde ha habido “un estira y afloja” entre el municipio y las mineras asentadas en su territorio y que parece que ya están próximos a irse a litigio. “Uno puede ver, por ejemplo, el caso cercano de la comunidad de Hacienda Nueva, una comunidad pobre, sin servicios básicos, y es contradictorio que sean los ciudadanos y ciudadanas más humildes los que voluntariamente sean los primeros en formarse cada año para pagar sus contribuciones para que se puedan hacer obras y que las grandes empresas mineras no paguen y que al final terminen circulando con toneladas de oro por las carreteras que se construyen con los impuestos de quienes son humildes en esta tierra”.

El diputado adelantó que desde la legislatura impulsarán cambios importantes el próximo año en lo que respecta a la estructura financiera de los municipios, basándose en las sentencias que existen y aprovechando la experiencia para cubrir los flancos que encontraron las empresas mineras para “escabullirse” y blindar un poco más el predial minero. “Tengo el compromiso de la Comisión de Hacienda Municipal de que trabajaremos juntos el próximo año para robustecer el marco jurídico de los municipios”, dijo.

Finalmente, reconoció que este es un golpe fuerte para el municipio de Fresnillo que está tratando de llegar a un acuerdo con la empresa, aunque no es sencillo porque ésta no ha mostrado disponibilidad. “Un golpe de 16 millones de pesos sí traería un desequilibrio, yo espero que se llegue al acuerdo, no sin dejar de ver que se trata de una gran injusticia para Fresnillo, que se trata de una actitud ingrata por parte de la empresa minera y no sin dejar de señalar que es también una vergüenza lo que emitió el Poder Judicial de la Federación”, concluyó.