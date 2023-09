Crimen organizado está reclutando jóvenes desde el interior de las secundarias: Torres

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de los hechos acaecidos en el municipio de Villanueva, en donde el pasado 24 de septiembre siete jóvenes de entre 14 a 18 años fueron plagiados y posteriormente seis de ellos asesinados, delito en el que probablemente participaron adolescentes de 15 y 16 años; la preocupación por el estado de este sector etario crece, pues ya sea como víctimas o victimarios, los jóvenes están acabando con su vida.

En entrevista con La Jornada Zacatecas, el académico y director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Marco Antonio Torres Inguanzo, expuso que en los hallazgos que han hecho, encontraron que el crimen organizado está reclutando a jóvenes desde el interior de las secundarias, pero a pesar de que se detectó este fenómeno y se diseñaron estrategias de intervención, con la llegada de Rodrigo Reyes Mugüerza a la Secretaría General de Gobierno, el Ejecutivo “abortó” el proceso sin razón alguna.

“Cuando nosotros hicimos el diagnóstico en 30 colonias, salió un hallazgo y se lo comunicamos al gobierno, hicimos el planteamiento estratégico correspondiente. El hallazgo más importante que tuvimos en ese aspecto fue que la delincuencia organizada estaba reclutando adolescentes desde el interior de las secundarias. Ya no estaban alrededor de las secundarias, ni estaban solamente incitando a que los alumnos abandonaran la escuela para que se unieran con ellos, sino que ya estaban haciendo trabajo, las secundarias se habían convertido en un objeto y objetivo de la acción de los grupos delictivos fundamentalmente con el tema del reclutamiento”.

“En algunas secundarias, era muy alarmante el número de chicos que estaban involucrados. A partir de rastreos que estuvimos haciendo, por ejemplo, en una de Fresnillo, ubicamos hasta 11 dealers (vendedores de droga) en la secundaria, entonces era muy preocupante. Los propios directores estaban con mucho temor porque el comportamiento de los chicos de modifica y empiezan a generar un proceso de transformación de su personalidad; nosotros ubicamos el ´Efecto Lucifer´”, señaló el académico haciendo referencia a la categoría acuñada por el psicólogo Phillip Zimbardo para referirse al proceso de transformación por el cual las personas integradas en la sociedad se convierten en violentos no debido a factores psicológicos o traumas personales, sino por la presión del ambiente y que las conduce a deshumanizarse.

A decir del estudioso, los delincuentes están actuando para “inflar el ejército delincuencial de reserva”, lo que les está generando mucha ventaja, pues los adolescentes tienden a ser más leales, más arriesgados, más baratos y son “absolutamente desechables”, entonces, su tasa de recuperación del ejército delincuencial es muy alto, de tal manera que entre más alto sea, la violencia será más alta, por lo que la única manera de disminuirla, dijo, es disminuyendo la tasa de recuperación de sus reservas.

Torres Inguanzo detalló que se trabajó en 17 secundarias en la zona metropolitana, se ubicaron focos importantes y se establecieron varias estrategias esenciales. En este sentido, dijo que las estrategias de las becas no sirven, pero sí dos muy importantes y una de ellas se llama “la resistencia subjetiva” a los adolescentes a través de la construcción de su proyecto de vida; y la otra a través de estrategias de “educación de la voluntad” y el trabajo con familias y profesores, para que estos pudieran ayudar a orientar la construcción de proyectos vitales en los alumnos.

“Todo eso hicimos, pero el Gobierno del Estado abortó el proceso, lo destruyó. Hicimos toda la parte del diagnóstico, toda la parte del planteamiento estratégico, hicimos la preparación de la intervención y cuando hubo el cambio de la Secretaría de Gobierno todo el proceso se abortó, se interrumpió, incluso cuando estaba comprometido el proceso de continuidad cuando estaba Gabriela Evangelina Pinedo, pero hicieron el cambio y se abortó todo. Todo está tirado. ¿Por qué? No lo sé, es algo que ignoro, pero no tuvimos ninguna explicación”.

El académico refirió que tienen muy analizado el tema de los adolescentes, incluso con números claros y se generaron cinco cajas con evidencias. “Fue un trabajo muy arduo, por eso la condición de nosotros era que no se interrumpiera, pero simplemente se abortó y tenemos ese proceso ahí. Se advirtió del trabajo de los delincuentes en las secundarias, se hizo toda la preparación para la intervención. Hay formas de hacer las cosas y de pronto no las hacen, entonces el Gobierno del Estado no tiene interés en resolver el problema y la posición del gobernador fue muy expresiva ayer donde culpa al pasado, pero cuando en su gobierno está la oportunidad de hacer un proceso muy serio del tema simplemente lo abortaron. No hay un interés real”.

Finalmente, dijo que no dejarán de trabajar en el tema pues hay mucho compromiso, y ahora se ha convocado a la Iglesia porque tiene una cobertura territorial muy importante y, a partir del llamado nacional que hicieron los jesuitas, se aprovechó la ventana de oportunidad para que, junto con colectivos la sociedad civil se haya armado la Red Social para la Gestión de Paz y el Desarrollo Humano del Estado de Zacatecas.