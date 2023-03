Piden a presidente de la Jucopo notificar a diputados que darán seguimiento a juicio político a Maribel “N”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Durante la conferencia semanal que encabezan las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura para dar a conocer los avances en la agenda legislativa, las diputadas y diputados coincidieron en que la defensa de ideas al interior del Poder Legislativo, y entre los diferentes Poderes del Estado, debe ser privilegiando siempre el respeto.

- Publicidad -

Así lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Laviada Cirerol, quien comentó que, así como hay acuerdo en algunos asuntos, existen puntos de vista distintos gracias a la pluralidad, pero siempre con respeto entre todos los grupos que integran este Poder, y entre los diferentes Poderes y entes públicos del Estado.

Por su parte, la diputada local y coordinadora de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Maribel Galván Jiménez, sostuvo que el juicio político en contra de Maribel “N”, titular de la Secretaría de Educación que determinaron algunos diputados y votaron a favor, es una contravención en sí misma al texto constitucional, porque la Carta Magna local dice que el Juicio Político procede para aquellas faltas graves y el hecho de no rendir cuentas, dijo, no está contemplado como tal.

En ese sentido, dijo la diputada, ella señaló desde tribuna la vulneración al artículo 14 porque se pretende iniciar un juicio político contra una conducta que no lo permite y no es trámite conducente, por lo que aseveró que continuará con su postura no sólo a título personal, sino como integrante de una fracción parlamentaria.

“No significa que seamos enemigos, sin embargo, el respeto que debemos tener todas y todos por las ideas y por la divergencia es lo que necesitamos para una convivencia social más armónica”, dijo la legisladora, para rematar que el Juicio Político que se votó en la Legislatura es completamente ajeno al derecho constitucional y contraviene el marco jurídico.

Al respecto, el diputado local por el PT, José Xerardo Ramírez Muñoz solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) le notifique quiénes serán los diputados o diputadas que integrarán la Comisión Instructora para dar seguimiento a este hecho histórico que es el Juicio Político. Esto con la finalidad de cuidar en todo el momento el proceso y que se desarrolle conforme al protocolo, pue será esta comisión, dijo, la que determinará si hay o no omisión a la Constitución Política del Estado de Zacatecas y las leyes que de ella emanen.