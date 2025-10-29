Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial Gualdreño 690

- Publicidad -

El 30 de julio de 2018, Humberto Valdez me dio la noticia de que Pablo Márquez Trejo había conseguido ingresar a la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado; el 23 de febrero de ese mismo año habían expuesto juntos en la muestra “Alta presión” una serie de grabados hechos en el TIR. Humberto egresó de esa escuela y había impulsado a jóvenes como Pablo para que estudiaran ahí también. Ahí estudiaron Pedro Coronel y Manuel Felguérez, le dije cuando tuve oportunidad de felicitar a Pablito, a quien había conocido años atrás trabajando y colaborando en proyectos con Iván Chávez -el Pollo- y Carlos Herrera -el Ojos- en distintos momentos. Un año antes, en abril de 2017, a invitación del proyecto artístico Calle 13, había pintado el mural «Homenaje a las víctimas del camino» en el cerco fronterizo que se encuentra entre Mexicali y Calexico y su constante actividad artística me hacía intuir que en la CDMX haría muy buen trabajo.

Al año siguiente, el 18 de mayo de 2019 Pablo presentó su primera exposición individual en la Galería del Rey Chanate, “Aunque roto, resisto encogerme: Confrontaciones al mudar de piel» y en esa ocasión decía: “En esta muestra estoy exponiendo básicamente plástica, pintura, dibujo y muy poco grabado, el grabado lo dejé como un medio nada más de exploración en cuanto al lenguaje pictórico y gráfico que se puede hacer como hibridación, pero en sí la fortaleza de la exposición es la pintura […] son alrededor de 17 piezas, […] la producción la hice estando en las instalaciones de la escuela La Esmeralda…”.(1)

El 18 de febrero de 2020, unos días antes de que fuera declarada la emergencia nacional por la Pandemia del Covid 19, Pablo gestionó que la exposición del concurso de gráfica estudiantil Estampa Libre fuera exhibida en Zacatecas; y hasta aquí llegó con dos compañeros de La Esmeralda para inaugurarla en el vestíbulo del Teatro Calderón en donde se mostraron 40 piezas de un total de 90 que habían participado. En ese entonces, Pablo invitaba a todos los jóvenes de Zacatecas a asistir, sobre todo a los interesados en la gráfica.

La intención de traer esa exposición era que los jóvenes conocieran aquí lo que se realizaba en la capital del país, a través de su escuela que con el respaldo de Bellas Artes siempre había estado en la vanguardia de las artes visuales. Él tenía la intención de compartir lo aprendido con sus paisanos; decía sentir “una responsabilidad con la creación en este Estado” y pretendía que se estableciera un diálogo, una especie de “flujo entre lo que está pasando allá y las cosas que se pueden apreciar desde acá”. (2)

El concurso de gráfica Estampa Libre celebraba su segunda edición y había surgido de la iniciativa del Colectivo Vorágine Arte, del que Pablo era integrante; desde la primera edición se logró una gran participación de alumnos y en la segunda se había conseguido que más estudiantes y profesores de la escuela se involucraran. Trajeron esta muestra a Zacatecas para que se generara un intercambio de ideas entre La Esmeralda con más escuelas del país y alumnos de distintas instituciones. La tercera edición se llevó a cabo en el año 2023 y en ella aparece también como integrante del comité de gráfica.

En el año 2021 organizó nuevamente una exposición colectiva, esta vez coordinada por el Taller Sr. Membrillo del que era integrante; impartió más talleres y colaboró en la elaboración de un mural como también lo hacía frecuentemente con el programa Alas y Raíces; hay muchos registros de él con cubrebocas como tallerista con niños, con quienes tenía una conexión especial. Tal vez porque cuando él era niño había iniciado como alumno de maestros como José Manuel Salas Alvarado y Emilio Carrasco y creía en el poder transformador del arte, de ahí que participara asiduamente después con el proyecto Universidad a las Calles, una organización independiente en cuya página publicaron al enterarse de su fallecimiento:

“Pablo fue y será siempre uno más entre nosotros. Con su carisma y su maestría, sembró y cosechó sonrisas en niñas, niños y adolescentes. Con paciencia y amor los hizo partícipes de su conocimiento: el arte del grabado, el reciclaje y los malabares; siempre con la voluntad y el ímpetu por prevenir la violencia y fomentar una cultura de paz para aquellxs que tienen pocas oportunidades”. (3)

Durante este año, en Zacatecas, impartió en el Centro Cultural Mireya Cueto un taller de grabado en febrero; de dibujo y pintura en abril; y de reciclaje en julio, entre otros. En abril también participó en la exposición colectiva del Rey Chanate y fue ahí cuando orgulloso, con esa sonrisa grande que lo caracterizaba, nos dijo que había egresado de La Esmeralda y que tenía muchos planes por realizar. Ya no fue posible.

Pablo Márquez Trejo falleció el 22 de octubre de este año; le arrebataron la vida. Después de donar sus órganos es ya nube y su esencia se desbordó en esta tierra zacatecana que extrañará su sonrisa y su bonhomía. Nuestra solidaridad con su familia y sus seres queridos.

Jánea Estrada Lazarín

[email protected]

(1) NTR Zacatecas, 19 de mayo de 2019: https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/556204928119763

(2) Presentan exposición de la Escuela Nacional de Pintura “La Esmeralda” en Zacatecas: https://www.facebook.com/Canal24.1/videos/285981715700788/

(3) Universidad a las Calles, 22 de octubre, 2025: https://www.facebook.com/UniversidadALasCalles