PRI promoverá acceso a armas «para cuidar casas, negocios y vidas»

Ante la imparable ola de violencia que azota a todo el país y la negativa presidencial a modificar su estrategia de «abrazos, no balazos» el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promoverá, a través de su representación en la Cámara de Diputados, que se legisle para que la sociedad pueda acceder a las armas que le permitan defender y cuidar sus casas, negocios y vidas.

En conferencia de prensa, el Presidente estatal del PRI, Enrique Flores Mendoza consideró necesario evaluar a fondo esta propuesta, que junto a otras pretende resolver la criminalidad y la ola delincuencial que no da tregua a los ciudadanos y que las autoridades federales no encuentran o no quieren resolver.

Al ofrecer su respaldo a las propuestas que ayer presentó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Flores Mendoza señaló que lastimosamente ahora México tiene 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, ya que tan sólo en el mes de mayo se reportaron 30 mil muertos y esto es casi más de 100 muertos por día.

Como ejemplos, dijo, podemos enumerar muchos casos como el cruel asesinato de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, en una iglesia en la Sierra Tarahumara en Chihuahua; la balacera de ayer en Puebla en un Centro de Salud donde vacunaban a niños y niñas. También está el caso de San Cristóbal donde más de 50 criminales con armas largas tomaron por asalto la zona de los mercados.

“Este gobierno ha perdido el control del país y no lo decimos nosotros solamente; el Papa, desde el Vaticano no se explica el número de muertes que se están dando; Estados Unidos acaba de emitir alertas de viaje para desincentivar las visitas a 29 entidades federativas de nuestro país, prácticamente a todo el territorio mexicano”, enfatizó.

Flores Mendoza destacó que desde el PRI seguirá insistiendo al gobierno federal para que cambie de estrategia porque actualmente somos el cuarto país más peligroso en el mundo, con más de 3 mil feminicidios en lo que va del año quedando impunes el 96% y con 36 periodistas asesinados en el sexenio.

Al respecto, enfatizó que el Revolucionario Institucional presentará una ley para que a partir de cierto grado, los integrantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, puedan llevarse sus armas de cargo a sus casas y cuando estén francos puedan también defenderse y hacerle frente a la delincuencia.

Mencionó que también se va a proponer modificar la Ley de Armas de Fuego, para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio y sus vidas. Así como no militarizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, que haya capacitación, formación, equipamiento y mejores salarios y actualizar la Plataforma México de Seguridad para trabajar en conjunto con las entidades federativas.

Finalmente, Flores Mendoza subrayó que los Diputados y Diputadas priistas seguirán luchando por más presupuesto para el tema de seguridad, para dotar de mayores recursos a los policías, con programas municipales y estatales con la finalidad de asegurar un mejor presente para niñas, niños, adolescentes y para todos los mexicanos.