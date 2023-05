Ética del anacronismo: ‘Il sol dell’avvenire’ (‘El sol del porvenir’), de Nanni Moretti

Por: SERGI RAMOS •

La Gualdra 576 / Cine / Festival de Cannes 2023

Il sol dell’avvenire (El sol del porvenir), último largometraje de Nanni Moretti presentado en Competición oficial, vuelve a retomar a un personaje que funciona como doble cascarrabias del realizador italiano. En este caso, se trata de Giovani, un director que se encuentra a punto de rodar su última película, basada en el episodio de la invasión de la unión soviética de Hungría en 1956 y la manera en cómo el partido comunista italiano perdió entonces una ocasión de romper con la Unión Soviética.

Una buena parte de los recursos cómicos de la película se basa en los conflictos que la moral y carácter rígidos del Giovani le enfrentan a todos los que le rodean. Otros surgen del desfase con su época que Moretti subraya con trazo grueso. En una reunión para preparar el rodaje, uno de los jóvenes colaboradores se sorprende de que Italia tuviera un Partido Comunista, y que sus dos millones de miembros no fueran emigrantes rusos sino ciudadanos italianos. Cuando Giovani se reúne con un equipo de Netflix que estudia participar en su película, Moretti aprovecha para meterse con todas las estrategias de guion (“¿Cuándo llega el momento What the fuck de la película?”) basadas en la realización de películas a partir de las estadísticas compiladas por los algoritmos.

En su representación del Partido Comunista de los años cincuenta, Giovani no duda en acomodar elementos históricos para que sirvan mejor a su lectura de la historia. Arranca un cartel de Stalin en la sede del PCI, o modifica los titulares de los periódicos de la época. Al mismo tiempo, el anacronismo no deja de invadir su rodaje: auriculares, cargadores de celulares y cigarrillos electrónicos aparecen por todos lados del decorado. ¿Cómo relatar y hacer pervivir una historia en una época que parece haberla olvidado?

Giovani tiene sus propias contradicciones: mientras que su película “afirma la muerte del arte, del comunismo, de la historia, del amor”, él sueña con hacer un musical con las más conocidas canciones de amor italianas. ¿Consigue resolver Moretti esa misma contradicción, para poder dirigirse a un presente que parece escapársele de las manos? La resolución de la película ofrece una respuesta demasiado forzada a esa pregunta como para afirmar que lo haya logrado plenamente.

