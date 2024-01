Colectivo propone realizar una consulta ciudadana sobre el tema del segundo piso

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En su calidad de ciudadanos y apartados de criterios políticos electorales, Javier Calzada Vázquez, Francisco Valerio Quintero y Gilberto del Real Ruedas expusieron, en conferencia de prensa, la necesidad de que el Gobierno del Estado realice una consulta ciudadana en torno al tema del viaducto elevado, mejor conocido como segundo piso, ya que será una obra que impacta a toda la ciudadanía, se está realizando de forma unilateral y, además, significa la inversión del 10 por ciento del presupuesto estatal en beneficio sólo de automovilistas aún y cuando hay temas más importantes para atender.

Luego de que se ha visibilizado en las últimas semanas el debate público en torno a esta mega obra que pretende llevar a cabo la administración de David Monreal Ávila, la que consistirá en la construcción de un tramo elevado en el bulevar con una extensión de 3.6 kilómetros, este colectivo de ciudadanos refirió que la consulta es una herramienta y un derecho de los ciudadanos que ha sido promovida y defendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero además es una herramienta de gobernanza democrática, por lo que esta administración estatal no puede llamarse “gobernanza” si está actuando de forma unilateral.

En su propuesta, redactada en un documento de cinco cuartillas, los firmantes, entre los que destacan también el académico Rodolfo García Zamora y el ex líder magisterial Pedro Padilla, señalan que, tratándose de decisiones como ésta, no puede ni debe ser de otra manera si se reconoce que el ciudadano no solamente tiene derecho a la ciudad, sino que él es su único y legítimo propietario.

Por ello, proponen llevar a cabo una consulta al respecto durante la próxima elección, que, consideraron, es el momento oportuno para que el costo económico sea mínimo al empatarlo con el proceso electoral más grande en la historia del país, y organizarlo por medio del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad que cuenta con la mejor estructura y experiencia al respecto, aseguraron.

Recordaron que el proyecto del segundo piso no es una idea de nuevo cuño, puesto que durante el gobierno de Amalia García Medina intentó llevarse a cabo y, ante la negativa de ICOMOS, se tomó la decisión de suspenderlo, no obstante, hoy se conoce que hay autorización del INAH que no garantiza, tampoco, la permanencia del nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En ese sentido, subrayaron que la ONU recomienda ciudades libres de todo tipo de discriminación, ciudades inclusivas donde a todos los habitantes se les garantice el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, ciudades sustentadas en la participación ciudadana, ciudades que alienten la economía diversa con desarrollo humano, ciudades justas que estimulen los procesos sociales de igualdad y los vínculos urbano-rurales de manera inclusiva, por lo que consideraron tenderá a profundizar la desigualdad en el tratamiento de la dimensión rural.

“Hay que agregar que en esta zona en que se pretende construir el viaducto elevado o segundo piso, hay un embovedado sobre el viejo arroyo de la Plata, desde la Plaza Bicentenario hasta Guadalupe. ¿Este embovedado resiste un peso adicional? No olvidemos, además, que todo el tramo incluye una tubería subterránea de gas natural. ¿No es esto peligroso? Son muchas las legítimas preocupaciones ciudadanas al respecto”, dijeron.

Debido a que el costo de la obra es de aproximadamente 10 por ciento del presupuesto anual del estado, los firmantes consideraron que todos los ciudadanos tienen el derecho pleno a opinar y, dado los niveles de pobreza que hay, así como la inseguridad que azota a los cuatro puntos cardinales del estado, señalaron que son temas que se deben poner a consideración y más si se parte de la máxima de “primero los pobres”, por lo que, en ese sentido, las necesidades más urgentes a resolver no son para los que tienen coche, sino para los que no tienen que comer o los campesinos que no tienen que sembrar.

En ese sentido, los promotores de la consulta expusieron que hay otras medidas que pueden aliviar el tráfico en esa vialidad, como escalonar los horarios, programando la entrada de trabajadores a Ciudad Administrativa; sacar el paso del ferrocarril por gran parte de la zona conurbada, y buscar un transporte realmente eficiente, como sería un tren ligero desde San Jerónimo en Guadalupe hasta el campus Siglo 21 de la UAZ, pues los zacatecanos también merecen un obra insignia del Gobierno federal sin sacrificar el “raquítico presupuesto” del estado.

Por todo lo anterior, hicieron entonces un llamado respetuoso al gobernador David Monreal Ávila para que, primero, haga público el proyecto del viaducto elevado para el bulevar Adolfo López Mateos; segundo, que se establezca un amplio foro de discusión y análisis en el que se revisen los pros y contras de esta estructura, y tercero, que en aras de una auténtica práctica de los principios de la gobernanza democrática, se lleve a cabo una consulta ciudadana y que su resultado sea vinculante con una participación de 30 por ciento. “Si hay un proyecto que afecta la vida pública debe resolverse así”, concluyeron.