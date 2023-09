Alejandro Encinas denuncia acoso judicial que le impide decir la verdad

“Esto será un informe sui géneris, acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al señor Tomás ‘N’, en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país, al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio”.

El funcionario abrió su presentación refiriéndose a la decisión de la jueza federal María Isabel Bernal, donde se me prohíbe decir la verdad , pues le ordenan no sugerir ni mencionar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón –quien está en Israel, prófugo de la justicia mexicana– como torturador ni como autor de la verdad histórica.

A pregunta expresa sobre este acoso judicial y si lo impugnaría, Encinas declaró: Yo no acusé a este señor, no se me ocurrió inventar lo de torturador ¿no? Fueron ustedes quienes publicaron los videos de tortura. Yo no sé por qué para los medios de comunicación que publicaron esos videos no existe una restricción de esa naturaleza .

También criticó las resoluciones judiciales que lo llaman a comparecer en los casos de los altos mandos castrenses detenidos por los hechos de Ayotzinapa. Hay otro amparo en el que los militares me requieren como testigo de descargo. ¡Me va a encantar esa audiencia!

Desde su perspectiva se trata de una estrategia indebida y equívoca de parte los defensores de los ex servidores públicos señalados en las investigaciones del caso.

Son estrategias de los abogados justamente para distraer la atención, quieren litigar en los medios lo que no pueden hacerlo frente a las evidencias. Hay que tenerlo muy claro.

Confió en una actuación responsable de parte del Poder Judicial.