Bombardeos rusos en Kiev durante visita de Guterres

Kiev, Ucrania. La capital de Ucrania fue blanco este jueves de bombardeos rusos durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informaron periodistas de la Afp.

Los reporteros vieron un edificio en llamas en el área bombardeada, en los primeros ataques rusos contra Kiev desde mediados de abril.

«En la tarde, el enemigo disparó contra Kiev. Dos ataques sobre el distrito de Shevshenkovsky», confirmó el alcalde Vitali Klitschko, agregando que «las informaciones sobre las víctimas están siendo esclarecidas».

El ministro ucranio de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, denunció «un acto de barbarie» e indicó que los bombardeos se realizaron con misiles de crucero.

«Ataques con misiles en el centro de Kiev durante la visita oficial de Antonio Guterres», criticó en Twitter Mijailo Podoliak, consejero del presidente de Urania Volodymir Zelenski.

«Ayer, [Guterres] estaba sentado en una gran mesa en el Kremlin y hoy, hay explosiones encima de su cabeza», ironizó., al referirse a la visita realizada a inicios de la semana por Guterres a Moscú, donde fue recibido por el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Es la prueba de que necesitamos una victoria rápida sobre Rusia y de que todo el mundo civilizado debe unirse alrededor de Ucrania. Tenemos que actuar de manera rápida. Más armas, más esfuerzos humanitarios, más ayuda», pidió el jefe de la administración presidencial, Andrii Iermak.

Iermak pidió privar a Rusia de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general de la ONU llegó el jueves a Ucrania, donde tiene previsto visitar Bucha e Irpin, en las afueras de Kiev.

Horas más tarde, Guterres y la comitiva de Naciones Unidas se dijeron “conmocionados” por el bombardeo.

Rusia continúa su avance constante pero no ha logrado ningún progreso notable en su invasión de Ucrania, según la evaluación más reciente del grupo Institute for the Study of War. Vía Graphic News.