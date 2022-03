FPLZ promoverá la participación ciudadana en la consulta de Revocación de Mandato

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) dieron a conocer que, durante los próximos días, centrarán sus esfuerzos en propiciar la participación ciudadana en la Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, con el fin de los mexicanos decidan si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir o no en el cargo.

Adán González Acosta, dirigente estatal del FPLZ, anunció que la organización a su cargo convocará para unir esfuerzos a actores políticos como el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fernando Arteaga, al presidente del Consejo de ese partido, Gilberto del Real y a simpatizantes del proyecto del presidente como Luis Medina Lizalde, Raymundo Cárdenas Hernández y Ulises Mejía Haro.

Consideró que si se trabaja en equipo podrán sacar adelante la votación que se requiere en Zacatecas, no obstante que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha actuado de manera facciosa para que no se cumpla la meta de participación que es del 40 por ciento del padrón electoral, a fin de que los resultados no sean vinculantes.

González Acosta detalló que en este estado el INE sólo instalará 739 casillas en alrededor de 280 domicilios, lo que afectará la participación de los ciudadanos porque, además, la colocación es poco estratégica.

Miembros del FPLZ señalaron que el listado nominal en Zacatecas es de un millón 200 mil ciudadanos, de los cuales deberán participar cuando menos 40 por ciento en las 739 casillas en donde habrá 700 boletas en cada una, lo que significaría que se debe ejercer un voto por minuto, situación que es complicada, pero trabajarán para lograrlo porque se debe actuar con base en las reglas.

“Como organización estamos dispuestos a dar la batalla, a pesar de que el INE no genera las condiciones necesarias, pero vamos a salir adelante”. Recordaron que cuando se recabaron las firmas para que se pudiera llevar a cabo la revocación de mandato, el FPLZ aportó 14 mil de las 24 alcanzadas, por lo que creen que una vez más será la asociación que más contribuya.

De igual manera, el Frente Popular informó que participará en las acciones para impulsar la Reforma Eléctrica del presidente, misma que se podría discutir el 13 de abril y, por ello, se harán oír ante los legisladores federales “para que estén del lado de México” y consideraron que López Obrador tiene los elementos suficientes para que la reforma se dé en beneficio del país.