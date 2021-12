“No son mucho los casos” de ómicron, pero hay que cuidarse: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Aun cuando en México “no son muchos los casos” de contagios de Covid-19 por la variante ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población cuidarse.

- Publicidad -

“Acerca del Covid o esta nueva variante, se ha registrado, no mucho, no son muchos los casos. Lo que tenemos como información es que no han aumentado los contagios, y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos”, dijo antes de concluir su conferencia de prensa en Palacio Nacional a las 9 de la mañana, por una cita con el empresario Carlos Slim, con quien desayuna.

Ello no implica, reconoció, que pueda darse una situación especial, “pero toco madera; hasta ahora no hemos tenido problema. Seguimos bajando, pero no hay, nada más para que la gente lo sepa de manera muy general, no hay aumento, y la ocupación general en camas está muy baja, afortunadamente, 13 por ciento, y en camas de terapia intensiva con ventilador 11 por ciento”.

López Obrador contrastó esta situación con la de 2020.

“Hace un año, ya ni me quiero acordar, porque ahora fui a Palenque, el año pasado no fui, porque estaba la situación tremenda, muy lamentable, muy triste. El año pasado, solo en la Ciudad de México, había 95 por ciento de ocupación” de camas de hospital, mencionó.

No obstante, consideró que gracias a “los mayores avances tecnológicos -más que los autos eléctricos y los viajes al espacio-, la vacuna contra el covid, el tiempo en que se desarrolló, eso salvó millones de vidas y es una cosa extraordinaria que en un año se contara con una vacuna”.

Comentó cómo, el domingo a su regreso de Palenque, observó que el centro de la capital del país estaba completamente lleno de personas.

“Además, como está la feria en el Zócalo, muchísima gente, muy distinto al año pasado. De todas maneras hay que cuidarnos. Cualquier cosa que notemos extraña, lo informamos, nunca hemos ocultado nada”, agregó.

Confío que, aun cuando se ha incrementado el número de contagios en Estados Unidos, el problema no se salga de control en ese país. “Les deseamos que puedan seguir adelante, como buenos vecinos que nos han ayudado mucho, nos han enviado vacunas. Seguiremos en comunicación con el presidente (Joe) Biden. Es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan de contagios”.

Mencionó que en los países de América Latina “no hay muchos contagios” y la nueva variante tiene mayor efecto en la Unión Europea y Estados Unidos. “Aquí hay pocos (contagios), sin embargo sí hay y mañana se informará”, expuso.