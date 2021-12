Atiende SRE repatriación de estudiante mexicano fallecido en Colombia

Por: La Jornada •

Chilpancingo, Gro.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atiende desde ayer por la tarde la repatriación a Chilpancingo, del estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Diego Antonio Escobar Armenta, quien murió en un accidente automovilístico el pasado 22 de diciembre en las inmediaciones del municipio de Girardot, del departamento de Cundinamarca, Colombia, informó la madre del fallecido, Adriana Leticia Armenta Adame.

Señaló que gracias al comunicado que difundió ayer su hermano Marco César Armenta Adame se pudo lograr que se atendiera el caso: “el sábado estábamos muy desesperados porque no nos respondían las llamadas (en la embajada), y nos sentíamos solos, pero desde ayer el ministro Enrique Herrera, y Débora “N”, ya pudieron intervenir”.

Vía telefónica desde Colombia, dijo que “desde temprano estoy en el departamento de Medicina Legal en Girardot, pero no he podido ver a mi hijo, sigue en la morgue porque no se ha identificado, piden un documento en donde estén sus huellas (dactilares)”.

Sabemos que la Delegación Guerrero “ya envió a la SRE la documentación que se requiere en Colombia, que nos dicen es un poco distinta, y se espera que pronto llegue al Departamento de Medicina Legal, y no sabemos hasta cuándo nos podemos llevar el cuerpo a Chilpancingo”.

Armenta Adame dijo que su hijo viajaba en un autobús de la empresa Expreso Bolivariano, “nos dicen que en esta misma línea hace un mes murió el hijo de un político mexicano; testigos afirman que el chofer iba a exceso de velocidad, y hablando por su teléfono celular”.

Mi hijo “tenía previsto viajar a Nueva York, y pasaría a Barranquilla, lugar en donde realizaba su estancia, por parte de la Cátedra de la Paz de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se impartía aquí en Colombia en el marco de la construcción de la paz”.

Finalmente agradeció al titular de la SRE, Marcelo Ebrard, quien desde ayer su secretario se comunicó vía telefónica con la familia, solamente espero que ya se autorice el traslado de mi hijo a Chilpancingo”, concluyó.