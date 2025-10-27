Zacatecas, segundo lugar nacional en homicidios culposos de mujeres

Por: Jaqueline Lares Chávez •

De acuerdo con el Informe sobre Violencia contra las Mujeres: Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia al 911, con corte al 30 de septiembre de 2025, elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI), Zacatecas registró cinco víctimas de feminicidio durante los primeros nueve meses del año, posicionándose como la cuarta entidad con menor número de casos, lo que representa el 1% del total nacional.

El reporte detalla que cuatro entidades concentraron el 28.5% de las víctimas de feminicidio en el país, sumando 146 casos en conjunto: Estado de México (42), Sinaloa (39), Chihuahua (35) y Ciudad de México (30). A nivel nacional, la tasa de feminicidios fue de 0.75 por cada 100 mil mujeres, mientras que Zacatecas registró una tasa de 0.57. De las cinco víctimas zacatecanas, dos eran menores de edad y tres mayores de 18 años.

En cuanto a los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, Zacatecas contabilizó 13 víctimas en el mismo periodo, ubicándose como la onceava entidad con menor incidencia, con el 0.8% del total nacional, equivalente a mil 607 víctimas. En este rubro, Guanajuato, Baja California, Estado de México y Michoacán concentraron el 40.9% de los casos, con 266, 151, 133 y 108 víctimas respectivamente. En Zacatecas, 11 mujeres víctimas de homicidio doloso eran mayores de edad mientras que el resto contaba con menos de 18 años de edad, y la tasa registrada fue de 1.49 por cada 100 mil mujeres.

Por otro lado, el informe revela que la entidad registró 64 víctimas de homicidio culposo femenino, lo que representa el 2.7% del total nacional. A nivel país se contabilizaron 2 mil 368 víctimas, concentrándose el 48% en siete estados: Michoacán (186), Estado de México (181), Jalisco (168), Veracruz (167), Oaxaca (151), Puebla (142) y Guanajuato (141). En Zacatecas, 14 de las víctimas eran menores de edad y 50 adultas.

La tasa nacional de homicidio culposo femenino fue de 3.48 por cada 100 mil mujeres; sin embargo, Zacatecas se posicionó entre las entidades con mayor número de casos, al ocupar el segundo lugar con una tasa de 7.31, solo por debajo de Quintana Roo, que registró 115 víctimas y la tasa más alta del país (11.02). La entidad superó incluso a Michoacán, con 7.2, y a Oaxaca, con 6.68.

Respecto a las lesiones dolosas contra mujeres, de enero a septiembre de 2025, Zacatecas reportó 637 casos, equivalente al 1.1% del total nacional (60 mil 382). Dos entidades concentraron casi la mitad de las víctimas: el Estado de México, con 20 mil 822, y Guanajuato, con 6 mil 902. En el caso de Zacatecas, todas las afectadas eran mayores de edad, y la tasa fue de 72.8 por cada 100 mil mujeres.

En cuanto a las lesiones culposas, el estado registró 248 casos, lo que representa el 1.5% del total nacional y una tasa de 28.43, ubicándose como la duodécima entidad con la tasa más alta del país.

El informe también resalta que, durante el periodo analizado, Zacatecas no registró casos de secuestro de mujeres ni de tráfico de menores, en contraste con el ámbito nacional, donde se reportaron 123 y 6 casos, respectivamente.

En materia de extorsión, la entidad documentó 16 víctimas mujeres, lo que representa el 0.5% del total nacional de 3 mil 68 casos, todas mayores de edad. Por otro lado, se contabilizaron 12 víctimas de corrupción de menores, equivalente al 0.7% del total nacional de 1,804.

En el delito de trata de personas, Zacatecas se ubicó entre las entidades con mayor número de víctimas mujeres, al registrar 32 casos, lo que representa el 8.1% del total nacional. Solo Quintana Roo (312 casos) y Estado de México (58 casos) superaron a la entidad. De las víctimas zacatecanas, 24 eran adultas y 7 menores de edad. La tasa correspondiente fue de 3.66 por cada 100 mil mujeres, la segunda más alta del país.

Asimismo, Zacatecas reportó 2 mil 616 casos de violencia familiar, dentro de un total nacional de 203 mil 469 incidentes registrados. En el rubro de violación simple y equiparada, la entidad registró 217 casos.

En cuanto a llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, Zacatecas contabilizó mil 335. Respecto a las llamadas por abuso sexual, fue la tercera entidad con menor número de reportes, con 32 casos. En cuanto al hostigamiento, se registraron 75 llamadas, mientras que por violación se recibieron 17, lo que coloca a Zacatecas entre las entidades con menos casos reportados.

Por otra parte, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja ascendieron a mil 770, y aquellas vinculadas a violencia familiar alcanzaron un total de 5 mil 552.