Aseguran laboratorio con más de 500 kilos de metanfetamina

Un operativo interinstitucional encabezado por fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en la Sierra de Morones, Zacatecas, donde se decomisaron más de 500 kilogramos del estupefaciente, además de precursores químicos, maquinaria y armas de fuego.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por La Jornada Zacatecas, la cantidad incautada de metanfetamina podría ser superior a los 500 kilos, ya que el conteo final aún se encuentra en proceso por parte de peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano. Las mismas fuentes señalaron que el laboratorio operaba desde hace varios meses y contaba con una capacidad de producción “de tipo industrial”.

Con base en estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el valor comercial de dicha cantidad de droga podría oscilar entre 10 y 25 millones de dólares si se distribuyera al menudeo en los mercados internacionales (461 millones 250 mil pesos), y superar los 50 millones de dólares en escenarios de alta pureza y exportación.

Fuentes de seguridad detallaron que el complejo estaba ubicado en una zona serrana de difícil acceso, empleando técnicas de síntesis química avanzadas y con equipo industrial similar al encontrado en decomisos realizados en marzo pasado en la misma región. En aquel operativo, se aseguraron también toneladas de sustancias químicas, lo que confirma -según las autoridades- la presencia de redes criminales dedicadas a la producción masiva de metanfetamina con destino a Estados Unidos y otras regiones del continente.

“Este operativo representa un paso importante en el proceso de pacificación de Zacatecas”, señaló Reyes Mugüerza, quien reconoció que los esfuerzos deben sostenerse de manera permanente para enfrentar la violencia derivada del narcotráfico y la disputa territorial entre grupos criminales que operan en la entidad.

El aseguramiento en la Sierra de Morones se suma a otros operativos recientes que buscan desarticular la cadena de producción de drogas sintéticas en el centro-norte del país, región estratégica para el traslado de narcóticos hacia la frontera norte.

Con este nuevo decomiso, se demuestra como Zacatecas ya es parte de la ruta de producción y trasiego de metanfetaminas, fenómeno que -según organismos internacionales- genera un flujo ilícito de miles de millones de dólares anuales y profundiza la violencia en los territorios donde operan los grupos criminales.