Cambian de nuevo fecha para acopio de frijol; iniciará hasta el 10 de noviembre

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Este sábado, en la última Expo Feria Agropecuaria del año que tuvo lugar en la comunidad de Rancho Grande (Fresnillo), y fue dirigida a productores de frijol, el gobernador David Monreal Ávila anunció que a partir del 3 de noviembre iniciará la dispersión de costales en 52 centros de acopio, destacando que su precio bajará de 8 a 4 pesos.

Puntualizó que la recepción del frijol comenzará el lunes 10 de noviembre y que el pago a productores se otorgará en un tiempo máximo de 3 a 5 días después de entregar el producto.

Agregó que el proceso deberá realizarse con orden y coordinación, para evitar la intervención de intermediarios o “coyotes”, y garantizó que ningún pequeño productor quedará sin recibir el precio de 27 pesos por kilogramo establecido por el Gobierno de México.

Monreal informó además que el apoyo con fertilizante gratuito se duplicará el próximo año -de cinco a 10 hectáreas por productor-, y que el fertilizante subsidiado al 50 por ciento del costo se extenderá a productores de 15 a 25 hectáreas.

También se incrementará el respaldo a la semilla de frijol, que cubrirá hasta 10 hectáreas, con el propósito de fortalecer la producción y reducir la dependencia de importaciones.

El gobernador adelantó que el próximo jueves se realizará la última entrega de tarjetas de diésel agropecuario, y que en febrero de 2026 se reabrirán las ventanillas para quienes no alcanzaron ese beneficio, con el fin de que los productores dispongan del recurso antes de iniciar las labores del ciclo agrícola.

El evento culminó con la entrega de dos tractores nuevos, maquinaria especializada y 100 subsidios para la adquisición de tractores, como parte del programa de apoyo a la mecanización del campo. Monreal Ávila señaló que los subsidios alcanzaron hasta 250 mil pesos en el caso de tractores nuevos, mientras que otros implementos recibieron apoyos equivalentes al 50 por ciento de su costo, según el tipo de equipo y las necesidades del productor.

En el acto, el gobernador destacó la presencia de la senadora Verónica Díaz Robles, a quien describió como una mujer fresca y comprometida que representa, dijo, “el anhelado cambio”.

Dijo que como exdelegada de los Programas para el Bienestar “ayudó a empadronar a mucha de nuestra gente y a que muchos de los apoyos se hicieran realidad”, y afirmó que seguirá siendo “un buen conducto para la gestión y el apoyo”.

Pidió a la legisladora transmitir un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien expresó su respaldo y reconocimiento por el papel que -dijo- “está haciendo como una extraordinaria mujer al frente del país”.