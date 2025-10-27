20.4 C
Zacatecas
lunes, 27 octubre, 2025
■ Evitó dar nombres hasta no reunirse antes con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos

Sheinbaum anuncia nuevas detenciones vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de este lunes 27 de octubre, desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

Por: La Jornada •

Ciudad de México. En los últimos días se han realizado importantes aprehensiones de personas vinculadas con la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta puntualizó que no daría a conocer los nombres hasta en tanto no se reúna con los padres de los jóvenes desaparecidos.

Durante su conferencia, la mandataria dijo que en noviembre habrá un nuevo encuentro con los familiares, aunque aún no se ha precisado la fecha exacta.

Poco antes, Sheinbaum expuso su desacuerdo con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones en México. Dijo que la discrepancia obedece a que México plantea que a diferencia de los años sesentas, setentas y ochentas, cuando estas desapariciones las perpetraba el Estado mexicano contra integrantes de la guerrilla o militantes de organizaciones, en la actualidad, estas desapariciones están ligadas fundamentalmente al crimen organizado.

