La ley no se negocia, advierte Andrés Manuel López Obrador

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La ley no se negocia, si existe una resolución de una instancia judicial se tiene que acatar, y su gobierno no protegerá los desacatos, fue la aseveración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que en la conferencia matutina de este 26 de septiembre, la activista y fotodocumentalista de Movimiento Conciencia, Elideth Fernández, le expusiera el desacato judicial de las autoridades de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) al realizar las corridas de toros en la recién terminada fiesta.

La también periodista de Radio “Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna”, refirió que el Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna) solicitó la suspensión de eventos taurinos de la Fenaza 2022 luego de que la juez segundo de distrito en el estado dictó resolución para la suspensión definitiva de las corridas de toros programadas en la Monumental de Zacatecas para la feria en septiembre, no obstante, se retiraron los sellos de clausura y se llevaron a cabo las corridas.

Asimismo, dio a conocer que hace días la jueza declaró fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión decretada para el festival taurino, teniendo como autoridad responsable al gobernador David Monreal Ávila y al comité organizador de la feria.

“Una vez más, los principales promotores de estos eventos fueron el ex senador Pedro Haces y el senador Armando Guadiana. Esperemos que en el supuesto que se haya vulnerado el respeto al Estado de Derecho se castigue como corresponde una violación flagrante a una ley de amparo. La Constitución es muy clara y son hechos que no pueden ni deben quedar impunes como es el delito de desacato a una orden judicial. Confiamos en que no prevalecerá nuevamente el influyentismo y el montaje a la vieja usanza de hacer política”, dijo la activista a nombre del movimiento.

No obstante, Fernández precisó que además del delito antes mencionado, lo que le preocupa al movimiento Conciencia es que se siga adoctrinando a la niñez en la violencia y se les proteja, como recomendó la ONU a México desde 2015, de los daños y prejuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros, por lo que pidió al gobierno de México que ignore las recomendaciones internacionales en materia de derecho de los niños.

Al respecto, López Obrador respondió que pedirá al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que atienda los dos casos y que se actúe de acuerdo con las leyes vigentes, porque la ley no se negocia y si hay órdenes de instancias judiciales se tiene que acatar. Además, refirió que su gobierno no protegerá los desacatos y por otro lado, trabaja también en la importancia del cuidado en los animales desde los niños, por lo que se comprometió a atender los temas que la activista planteó.