Revelan una alta informalidad laboral en estado de Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre del año Zacatecas registró 688 mil 229 personas ocupadas y 13 mil 849 desocupadas, lo que se traduce en una tasa de participación económica de 55.6 por ciento, es decir, la proporción de la población de 15 años y más que forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

- Publicidad -

Además, reportó una tasa de informalidad de 58.8 por ciento, considerablemente más alta que la observada en la zona metropolitana de Zacatecas-Zacatecas, donde el indicador se ubicó en 16.8 por ciento.

La tasa de ocupación parcial y desocupación fue de 9.9 por ciento, mientras que la presión general alcanzó 5.9 por ciento. La subocupación en Zacatecas fue de 10.4 por ciento, notablemente mayor al promedio nacional de 7.2 por ciento, lo que revela un déficit en la calidad del trabajo disponible: hay empleo, pero no necesariamente con las horas o ingresos suficientes.

Las condiciones críticas de ocupación, que consideran ingresos menores al salario mínimo y jornadas laborales inadecuadas, alcanzaron en el estado el 34.4 por ciento, ligeramente superior al promedio nacional de 32.5 por ciento.

Uno de los puntos más críticos en Zacatecas es la informalidad laboral, que alcanzó 58.8 por ciento, es decir, casi 6 de cada 10 personas ocupadas trabajan sin seguridad social o en unidades económicas no registradas.

La ocupación en el sector informal se ubicó en 23.8 por ciento, mientras que a nivel nacional la proporción fue de 29.0 por ciento.

En la desagregación por áreas urbanas, la zona metropolitana Zacatecas-Zacatecas presentó mejores indicadores: una informalidad de 36.8 por ciento y una ocupación en el sector informal de 16.8 por ciento, muy por debajo del promedio estatal (23.8 por ciento).

En el estado, 64.2 por ciento de la población ocupada se encuentra en trabajo asalariado, mientras que en la capital esa proporción asciende a 76.2 por ciento.

La estructura productiva también revela diferencias. En la zona metropolitana, 19 por ciento de la fuerza laboral se concentra en el sector secundario (industria), mientras que 79.7 por ciento lo hace en el sector terciario (servicios). Dentro de este último, el comercio al por menor concentra 17.9 por ciento de la población ocupada, lo que lo convierte en la principal fuente de empleo en la capital.

La ciudad de Zacatecas contabilizó 155 mil 880 ocupados y 4 mil 260 desocupados, con una tasa de ocupación del 97.3 por ciento, que ubica a la zona en el lugar 16 a nivel nacional.

La subocupación fue de 8.4 por ciento, por encima del promedio nacional pero menor a la estatal. La subutilización de la fuerza laboral se ubicó en 14.9 por ciento, y la tasa de condiciones críticas de ocupación alcanzó 38.7 por ciento, ligeramente menor a la media del país. En cuanto a la tasa de informalidad laboral alcanzó un 36.8 por ciento, con una tasa de ocupación en el sector del 16.8 por ciento.

En el agregado nacional, la PEA fue de 61.1 millones, con una tasa de participación de 59.5 por ciento, apenas inferior al 60.2 por ciento del año anterior. La población ocupada sumó 59.4 millones, con un incremento interanual de 114 mil personas.

En el segundo trimestre de 2025, la distribución de la población ocupada por sector económico mostró que 6.3 millones de personas, equivalente al 10.6 por ciento del total, se desempeñaron en actividades del sector primario. En el sector secundario o industrial trabajaron 14.6 millones, es decir, 24.5 por ciento, mientras que el sector terciario concentró a 38.1 millones, lo que representó 64.1 por ciento de la fuerza laboral. El 0.7 por ciento restante no precisó su actividad. Un año antes, en el periodo abril-junio de 2024, estas cifras fueron de 6.2 millones en el primario, 15.0 millones en el secundario y 37.7 millones en el terciario.

La informalidad laboral nacional alcanzó 54.8 por ciento (32.6 millones de personas), de manera detallada, 17.2 millones conformaron la ocupación en el sector informal. Esta cantidad constituyó 29.0 por ciento de la población ocupada y representó un aumento anual de 549 mil personas.

Por sexo, la ENOE reporta que 25 millones de mujeres y 36 millones de hombres integraron la PEA. La brecha de género persiste: solo 46 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral frente a 75 de cada 100 hombres.

La tasa de ocupación mostró que el porcentaje de personas ocupadas fue superior en Guerrero (99.0 por ciento), Oaxaca (98.9 por ciento), Michoacán (98.4 por ciento), Morelos (98.3 por ciento), entre otras. Las tasas de ocupación más bajas se presentaron en Tabasco (95.6 por ciento), Ciudad de México (96.0 por ciento), Coahuila (96.2 por ciento), así como en San Luis Potosí (96.3 por ciento

En cuanto a participación laboral, los niveles más altos se observaron en Quintana Roo (67.0 por ciento), Baja California Sur (66.7), Yucatán (65.8), Colima (65.6) y Nayarit (65.5).

La desocupación más alta se registró en Tabasco (4.4 por ciento), Ciudad de México (4.0) y Coahuila (3.8), mientras que la más baja se observó en Guerrero (1.0), Oaxaca (1.1) y Michoacán (1.6).

Las condiciones críticas de ocupación fueron más severas en Chiapas (48.3 por ciento), Tlaxcala (42.3), Estado de México (41.8) y Puebla (41.0). En contraste, Jalisco (16.9), Baja California Sur (18.4) y Nuevo León (20.1) mostraron los mejores niveles.

Respecto a la informalidad laboral, los niveles más altos se observaron en Oaxaca (78.5 por ciento), Chiapas (78.0) y Guerrero (76.0). Los más bajos correspondieron a Nuevo León (33.7), Coahuila (34.2), Chihuahua (34.3) y Baja California Sur (37.4).