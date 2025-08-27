Invierte Godezac más de 22 mdp en equipo e infraestructura policial

Por: La Jornada Zacatecas •

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad pública y mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales en la región sur del estado, el gobernador David Monreal Ávila destinó una inversión total de 22 millones 496 mil 967.76 pesos en equipamiento, infraestructura y apoyos salariales para los municipios de Atolinga, Benito Juárez, Santa María de la Paz, Tepechitlán, Tlaltenango y Teúl de González Ortega.

Esta asignación fue dividida en 10 millones 386 mil 897.96 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y 12 millones 110 mil 69.80 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad sesionó por primera vez en territorio de Tlaltenango, donde también se llevó a cabo la Sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública. En ese marco, se destacaron avances como la reducción de homicidios y el fortalecimiento de corporaciones locales, con cifras concretas que reflejan un incremento del mil 500 por ciento en inversiones desde 2021.

Monreal Ávila resaltó la recuperación económica y social, con finanzas sanas que elevaron el gasto estatal de 30 mil millones en 2021 a 43 mil millones en 2025, sin contraer deuda nueva y la reducción de la existente de 12 mil 500 millones a 6 mil 400 millones.

Además, se logró saldo blanco en fiestas patronales y cero homicidios en la región en lo que va de 2025, con una disminución nacional en delitos gracias al modelo Zacatecas.

Anunció la inversión de más de 100 millones de pesos en la carretera Tlaltenango-Jalpa, con una bolsa inicial de 60 millones mediante aportaciones compartidas.

Las acciones y estrategias desplegadas en la región fueron uniformes, seguros de vida, capacitaciones, evaluaciones de control y confianza, vehículos, homologación salarial, bonos por Certificado Único Policial (CUP), municiones, armas, infraestructura y otros servicios.

En Atolinga se invirtió 1 millón 579 mil 194.76 pesos; en Benito Juárez, 923 mil 288.88 pesos; en Santa María de la Paz los recursos ascendieron a 1 millón 221 mil 308.10 pesos; en Tepechitlán, 4 millones 439 mil 304.60 pesos; en Teúl de González Ortega, 3 millones 540 mil 113.60 pesos, y en Tlaltenango de Sánchez Román, 10 millones 793 mil 757.82 pesos.

Los resultados alcanzados con esta inversión incluyen la mejora inmediata en la capacidad operativa de las policías municipales, con un total de 150 juegos de uniformes distribuidos, 74 seguros de vida contratados, 95 elementos capacitados, 43 evaluaciones de control y confianza realizadas, vehículos y ambulancias, así como homologaciones salariales para más de 116 elementos y bonos por CUP para 18 más.

Se conformaron Consejos Intermunicipales para trabajar de la mano con el Estado, con inversiones que pasaron de 717 mil pesos en 2021 (equivalentes a 83 uniformes, 4 mil 500 municiones y dos armas) a 22 millones 496 mil 967 pesos en 2024.

El alcalde de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, expresó su agradecimiento al gobernador David Monreal Ávila, para pacificar el estado y los municipios; “no ha sido fácil, a veces se juzga porque no se vive o no estás ahí”.