Urgente, reglamentar la Ley para la Atención y Protección de Personas con Autismo

Por: CLAUDIA BELMONTES

Ana Iveth Barragán Leal, presidenta de la asociación Transformando la Esperanza por el Autismo en Zacatecas (TEAZ), señaló que es fundamental, que se expida de forma urgente el Reglamento General de la Ley para la Atención y Protección a las personas con la condición del espectro autista, ya que al no ser publicada esta normatividad, los trabajos en pro de este sector de la sociedad sólo se estancan.

Por tal motivo, aplaudió que desde la Legislatura estatal se esté urgiendo al gobernador David Monreal Ávila para que se agilice este asunto, y con ellos se busqué preparar y capacitar al 100 por ciento del personal médico, psicológico y terapéutico para enfrentar el espectro.

«Es bueno que desde la Legislatura vuelvan a tomar en cuenta este tema, ya que son los que pueden poner un poco de presión para seguir trabajando en la Ley que se aprobó hace ya un tiempo y no se ha reglamentado. Nosotros como padres de familia mantenemos actividades y difusión sobre el tema, pero no se nos toma en cuenta como quisiéramos, la verdad es muy difícil, la verdad. Siempre estamos en espera de que nos convoquen para darle seguimiento a todo lo relacionado con la Ley para la Atención y Protección de las Personas con Autismo».

Señaló que en abril se les convocó a una reunión en Servicios de Salud por parte de la doctora Mónica Armas, para crear un reglamento que cubra todas las aristas en relación al tema y destacó que algo fundamental que ellos buscan como padres es que se les brinde atención de especialistas capacitados para la que atiendan a sus hijos, sin embargo, no se ha logrado nada, ni en el ámbito de la salud mental y física, menos en lo educativo.

«Hay maestros muy capacitados, pero creo que tal vez es suerte toparse con quien de verdad se comprometa a ayudan al niño a salir adelante. Además, la educación es una barrera, cada febrero nuestros padres de familia preguntan por preescolares y primarias inclusivas donde puedan sus niños avanzar y es triste que no hay un lugar o institución educativa que podamos decir que esta 100 por ciento capacitada».