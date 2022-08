Empresa Grupo Islo presenta su nuevo proyecto denominado Capital Express

Por: KAREN GARCÍA •

Grupo Islo presentó su nuevo proyecto denominado Capital Express, una nueva línea de autobuses de nueva generación que estará disponible a partir del 4 de septiembre con la ruta Zacatecas – Ciudad de México con salidas diarias y viajes redondos.

Como parte de los grandes beneficios de estos nuevos autobuses está el que, en la compra de tu boleto, también incluye el hospedaje por un día y medio en el Hotel City Express de Tlanepantla, Ciudad de México con un costo de 3 mil 999 pesos.

Los autobuses ofrecen comodidad, contando con dos pisos, pantallas para el entretenimiento, sanitarios, cafetería e Internet wifi durante todo el trayecto.

Para poder reservar lugares, únicamente se debe entrar al sitio web oficial de Capital Express, donde, de una manera sencilla, se podrá hacer la reservación de asientos, así como de habitaciones que se necesiten.

Eduardo López, presidente de Grupo Islo, expresó que este proyecto nace como una respuesta a la necesidad de movilización hacia la Ciudad de México, donde se conjugaron un grupo de características que, unidas, harán un viaje de otro nivel.

“En Capital Express nos equipamos con autobuses de nueva generación y juntos con la alianza del Hotel City Express Tlanepantla, buscaremos que esta nueva opción cumpla con las expectativas de nuestros viajeros”, expresó.

El presidente de Grupo Islo agregó que, con la alianza, el viaje será directo al hotel, evitando los traslados en taxi de aeropuertos o centrales de autobuses. A la llegada al hotel, las habitaciones solicitadas estarán disponibles sin tener que esperar.

Por otro lado, Le Roy Barragán, secretario de Turismo del estado, dijo que “hemos estado hablando de la conectividad que tenemos con Ciudad de México y no hay persona que no me diga y que no se queje de los precios de estos vuelos; Capital Express es una conectividad excelente y necesaria, útil y que les va a dar una alternativa muy importante”.

Agregó que este proyecto es uno de los más innovadores y que, por parte del Gobierno del Estado, se hará todo lo posible por difundir esta nueva idea y apoyar a los inversores. Destacó que por parte de la Secretaría de Turismo se dará todo el apoyo para difundir y apoyar el uso de estos nuevos autobuses, ya que abre las puertas a la conectividad de Zacatecas con la Ciudad de México.

Finalmente, se llevó a cabo el corte de listón donde oficialmente se inauguran estos innovadores autobuses.