El Platabús no podrá desarrollarse sin un Sistema Integral de Transporte y el gremio de transportistas: Seduvot

A días del Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal, David Monreal Ávila, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), Laura Elvia Bermúdez Valdez, consideró que uno de los proyectos más importantes que es el Platabús, no podrá desarrollarse si no se va de la mano con un Sistema Integral de Transporte y el gremio de los transportistas, con quienes se está trabajando en reuniones.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, la funcionaria estatal refirió que a su llegada a la dependencia uno de los temas importantes que se encontraron pendientes es el del Sistema Integral de Transporte, sin dejar de mencionar algunos relacionados como el proyecto de Movilidad, en ese sentido, consideró que ya que se ha anunciado el proyecto del Platabús es necesario que se desarrolle paralelamente a un plan integral para que llegue a buen puerto.

En este Sistema Integral de Transporte se incluiría, precisó Bermúdez Valdez, el cambio de flotilla, la estructura en la que se va a manejar el proyecto, así como un análisis y estudio de cuántos vehículos se reducirían de las 300 unidades que hay aproximadamente, adelantando que se pretenden reducir 100 y con un sistema controlado y tecnificado en el que se identifiquen bien los horarios y “las horas pico” para que haya una flotilla dispuesta para absorber esta necesidad.

Todo esto, aclaró, se trabaja en reuniones con transportistas urbanos y suburbanos sin quienes tampoco podría llevarse a cabo el proyecto Integral, además de que hay propuestas por parte de especialistas de la Federación para el gobierno zacatecano que están en estudio también con la colaboración de la Secretaría General de Gobierno y la propia Seduvot y así, en equipo, sea operado todo el sistema de transporte.

Hay 800 asentamientos irregulares en Zacatecas

Entre los problemas que encontró la titular a su llegada a la dependencia, uno de los más graves es el relacionado con los asentamientos irregulares en todo el estado, porque a la fecha se han detectado según informó a este medio, entre 600 y 800 de ellos. En ese sentido, destacó que el tema de la regularización de la tenencia de la tierra es uno de los ejes que atrae el Plan Estatal de Desarrollo que promueve la Nueva Gobernanza ya que es de interés del jefe del Ejecutivo estatal y de la propia Seduvot la regularización de toda esta parte social.

“Además, es una parte muy sensible para los zacatecanos, pues nunca tendrá el mismo valor emocional el dar una certeza legal que el otorgar, por ejemplo, un paquete de cemento. Es una sensación indescriptible. Estamos trabajando en tanta irregularidad y se está promoviendo un programa para conformar los consejos municipales en materia de regularización de la tenencia de la tierra, que los municipios sean los promotores de estos propios proyectos y hasta el momento ha dado buenos resultados”, señaló.

En el caso de la colonia El Jaralillo en la capital zacatecana, la funcionaria refirió que se trabaja también en la regularización de aproximadamente de 34 hectáreas. Afirmó que se está en buenas pláticas y el proyecto va caminando y se hará lo propio a través de las instancias correspondientes, porque el proyecto hay que tomarlo de raíz, desde la donación de los propietarios hacia los particulares, algo que no existe siquiera, pero dijo esperar que se avance y que no haya en el proceso intereses individuales o de grupo.

Bermúdez Valdez explicó que este tipo de fenómenos, el de los asentamientos irregulares, derivan de la necesidad que tiene la gente, pero muchas veces movidos por “pseudo líderes” que promueven estas acciones desde la ilegalidad y después se da un crecimiento no controlado hasta que terminan asentándose también zonas no seguras como los arroyos o ríos, que además son federales.

En este sentido, señaló que se deben promover acciones para regularizar, pero también para que la ciudadanía sepa que es una ilegalidad y que ocurren en algo que está tipificado como un delito, por lo que no pueden, además, permitir que los convenzan para hacerlo.

Promoción de la reforestación

Otra de las atribuciones de la Seduvot es la promoción de la reforestación en el estado, y a decir de su titular, se han realizado eventos de forma coordinada con los municipios que están trabajando en lo propios como son el caso de Zacatecas y Guadalupe que están promoviendo dicha acción con proyectos interesantes, mientras la dependencia participa junto con otras secretarías en estas acciones a través un programa de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente.

No obstante, Bermúdez Valdez reconoció que el tema de la reforestación no es un trabajo sencillo, ya que no consiste en promover un evento en el que se siembren miles de árboles, ya que la acción de reforestación masiva tampoco ha demostrado que surta efecto, sino más bien se debe promover que el ciudadano adopte su árbol, lo vigile, lo cuide y lo haga con los sistemas adecuados, es una tarea más comprometida.

Trabajo en conjunto con los 58 municipios

La titular de Seduvot dio a conocer que se ha insistido en los 58 municipios de la importancia de que conformen sus sistemas municipales de Desarrollo Urbano y Territorial, ya que es una necesidad básica para que tengan un crecimiento ordenado y evitar justamente que la población se instale hacia donde cuesta más llevar el agua y los servicios básicos.

En ese sentido, adelantó que hay proyectos para 2023 en los municipios de Fresnillo, Tlaltenango, Villanueva, Ciudad Cuauhtémoc, Santa María de la Paz, Jalpa, Apozol, Río Grande, Momax, Jerez y Mazapil, donde se trabaja en el tema de los planes municipales, la actualización y el desarrollo urbano, además de la espera de recursos para trabajar de la mano con la Sedatu, de gobierno Federal. “El ordenamiento territorial es de vital importancia, sin un ordenamiento ciudadano no podremos controlar el tema de los asentamientos territoriales”, enfatizó la ingeniera civil.

Retos: el mejoramiento de la vivienda

Además del tema de la tenencia de la tierra y el Sistema Integral de Transporte, Laura Elvia Bermúdez Valdez dijo que otro de los retos importantes es el mejoramiento de las viviendas, dado en las audiencias públicas encabezadas por el gobernador se ha detectado de forma directa que una de las prioridades de los ciudadanos es este mejoramiento, sin embargo, el tema económico no les permite lograrlo porque destinan mejor sus ingresos a la alimentación y las atenciones básicas.

“El costo de las edificaciones, de tener una vivienda, no es comparado con el salario que ellos reciben. Es un tema muy sentido. En las audiencias sigue siendo muy recurrente la solicitud de materiales para vivienda, pies de casa, aplanar sus muros, cambiar el piso de tierra por firme. Como secretaría buscaremos dar cumplimiento a todas estas necesidades de los ciudadanos zacatecanos. Me queda claro que tenemos que promover programas de autoconstrucción que sirvan para abrazar más ciudadanos con el mismo recurso”, concluyó.