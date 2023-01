¿Cómo es el mercado de juegos de azar en México?

Por: La Jornada Zacatecas •

El mercado de juegos de azar online en México ha tenido un importante crecimiento durante los últimos años. Ya sea en el sector de tragamonedas, juegos de cartas, apuestas deportivas o ruleta, la oferta de juegos en el país es de muy buena calidad.

Juegos de última generación

Los casinos en línea, como los que aparecen listados en https://topcasinos.mx/ son sitios que cuentan con una enorme oferta de juegos y medidas para garantizar la seguridad de los jugadores mexicanos.

Un ejemplo es winner mx un casino que tiene tragamonedas, ruleta, blackjack, bingo, bacará, video poker, casino en vivo y apuestas deportivas.

El juego en línea en México tiene una alta calidad, con casinos variados y con librerías, en algunos casos, de más de 4 mil juegos. Al ser un país muy turístico, esta oferta online acompaña el nivel de las casas de apuestas tradicionales, que siempre han sido muy lujosas en todo el territorio mexicano.

Un mercado legal regulado por el Estado

Los juegos de azar están regulados por la Secretaría de Gobernación. Es decir, son legales y pagan impuestos al Estado. Sin embargo, hubo intentos de mejorar la legislación en 2015 que no prosperaron. Se pretendía darle más especificidad a las regulaciones de los juegos de azar en internet. Por lo tanto, es posible que haya modificaciones en el futuro.

Al contar con un marco legal, los operadores en México apuestan al mercado con una variedad de opciones. La oferta de juegos en el país es de alta calidad, incluyendo casinos, salas de juego, máquinas tragamonedas y apuestas deportivas.

Sin embargo, este mercado también enfrenta desafíos, como pueden ser la competencia ilegal y el juego en línea no regulado.

¿Cómo elegir un sitio seguro para apostar?

La oferta en México es variada y por eso es fácil perderse entre tantos sitios que ofrecen servicios de juegos de azar. En general, los sitios seguros son aquellos que aparecen referenciados en las páginas webs que comparan casinos.

Para encontrar el mejor casino, hay que fijarse en los bonos que ofrece, revisar su oferta de juegos y buscar referencias. Si otros usuarios han comentado sobre el mal funcionamiento de la plataforma o han identificado problemas con los pagos, lo mejor sería buscar otros operadores.

Otro buen consejo es buscar que tenga una licencia para operar. En general, los casinos ponen a disposición las licencias en algún lugar de la página para que los usuarios las vean. Si un casino no tiene su licencia a disposición, probablemente sea mejor no jugar allí. Al final, se trata de divertirse y no de buscar problemas.