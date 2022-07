Se avanza en derechos para la comunidad LGBTTTQ+, pero hace falta la Ley de Identidad de Género

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este sábado se realizó la 20 edición de la Marcha por la Diversidad Sexual en Zacatecas, con la participación de miles de integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual, Queer y más (LGBTTTIQ+), así como público en general y representantes de instituciones gubernamentales.

A pesar de que los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ han sido reconocidos paulatinamente en el transcurso de los últimos años, denunciaron que en algunos ámbitos de la sociedad persiste la discriminación.

En ese sentido, una de las exigencias a la Legislatura del estado de Zacatecas fue la creación de una Ley de Identidad de Género porque, aunque no toda la comunidad está implicada, se debe reconocer ese derecho a la población transexual.

La Marcha por la Diversidad Sexual comenzó en la Plazuela de García, en el Centro Histórico de la capital, y concluyó en Plaza de Armas, donde 20 colectivos e invitados realizaron un mitin y diversas actividades artísticas y culturales

Además, señalaron que no se han publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado los cambios legislativos para establecer los crímenes de odio como un delito, además de que no hay facilidades para efectuar los matrimonios igualitarios.

Martín Uvario Gaspar, fundador de la Marcha por la Diversidad Sexual en Zacatecas, comentó que hace 20 años “teníamos que transitar en contra de todo, en contra del gobierno, de la sociedad, de la religión y de nuestras familias, pero lo hemos logrado”.

En ese sentido, destacó que ahora los padres y las familias tienen ánimo de apoyar a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, lo cual es muy importante porque los niños, en el futuro, tendrán el apoyo de sus padres.

Asimismo, exigió a las instituciones a que se comprometan a atender la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo dispuesto en el marco internacional de derechos humanos, a fin de que se establezcan protocolos de atención para la comunidad transexual.

Otros participantes en el mitin dijeron que es importante celebrar los avances, por ejemplo, el hecho de que ahora hay el reconocimiento social y este es uno de los logros más importantes.

Asimismo, destacaron que en la actualidad ya no se realizan redadas policiales contra la comunidad y se ha reconocido la problemática de la discriminación y, entre otras cosas, ya son posibles los matrimonios igualitarios.

“Este día es de lucha, de celebración, de conmemoración, ya que hoy estamos luchando por quienes ya no están, pero también por quienes vienen detrás, esas nuevas generaciones. Por ellas, ellos y elles, nosotras, nosotros y nosotres seguimos aquí en la legítima resistencia siendo lo que somos: personas libres, valientes y felices”, puntualizó.

A la marcha asistió Julia Olguín Serna, subsecretaria de Concertación y Atención Ciudadana del gobierno del estado, a quien le entregaron un posicionamiento de la comunidad LGBTTTIQ+, en el que manifestaron que su movimiento social refrenda la necesidad de transformación de la sociedad.

“Por eso hoy salimos a las calles de Zacatecas, para refrendar nuestra existencia como seres humanos de igual valía, y aunque es innegable que hemos avanzado en 20 años, no podemos pasar por alto la vigencia de nuestras demandas, ya que los sectores conservadores se niegan a actualizar su pensamiento”.

Exigieron que se detengan los crímenes de odio, a la vez de que haya acceso de la comunidad LGBTTTIQ+ al mercado laboral sin discriminación y que también puedan aspirar a puestos directivos.

Asimismo, exigieron la armonización de los reglamentos en las instituciones educativas, ello con el propósito de que se garantice la inclusión y la no discriminación, ya que “la educación es una herramienta para construir la igualdad y un cambio civilizatorio.

Por último, solicitaron la creación de un Consejo Estatal contra la discriminación, así como consejos municipales, pues es ahí donde se presentan muchos de los problemas, sin que se les dé atención.