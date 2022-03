El 29 de marzo se realizará primer Foro de Discusión sobre la Revocación de Mandato: INE

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, Matías Chiquito Díaz de León y Juan Manuel Frausto Ruedas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas y consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), respectivamente, anunciaron la realización del primer Foro de Discusión sobre la Revocación de Mandato, a celebrarse el martes 29 de marzo a las 11 horas en el auditorio Magdaleno Varela Luján de la Unidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

En el foro, precisó en un primer momento Díaz de León, participarán el ex diputado federal y analista, Raymundo Cárdenas Hernández; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez; la académica universitaria, Leticia Torres Villa, y el ex legislador local, Javier Calzada Vázquez. Mientras que se planea celebrar un segundo el primero de abril, pero en el municipio de Fresnillo, aunque no anunciaron el nombre de los participantes.

El ejercicio de Revocación de Mandato, dijo el vocal del INE, es un suceso histórico dentro de la vida democrática del país, por lo que estos foros, que se suman al nacional, que se llevará a cabo este 25 de marzo, lo que buscan es informar y promover la participación, ya sea para votar por la revocación o bien, la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque subrayó que la promoción de este ejercicio corresponde solamente a las autoridades electorales, mientras que funcionarios y legisladores no pueden hacerlo y menos con recurso público, como mandata la Constitución.

En ese sentido, señaló que los actores que están promoviendo la participación, como los diputados locales de Morena, están incurriendo en un desacato y pudieran ser sujetos a un proceso que los pudiera llevar hasta un juicio político. Asimismo, precisó que ya se ha comenzado también a investigar quiénes están detrás de la pinta de bardas y espectaculares que se encuentran en las vialidades que están promoviendo el voto a favor y en contra, para saber si no son figuras centrales que estén utilizando igualmente recursos públicos. De ser ciudadanos, no habría problema, dijo.

Día de León recordó que la jornada será el domingo 10 de abril, y que en Zacatecas se instalarán 739 casillas y no las más de 2 mil 500 que se colocan para un proceso ordinario, esto debido a que no se le autorizó al INE mayor presupuesto ni por parte de la Cámara de Diputados ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con este ejercicio, dijo, solamente hay dos posibilidades, revocar o ratificar, aunque precisó que si no se vota se confirmaría por sí sola la continuación del mandato de López Obrador.

La lista nominal para Zacatecas, informó el vocal Ejecutivo del INE, es de un millón 199 mil electores, por lo que llegaron más de un millón 200 mil boletas para la jornada. También, dio a conocer que una casilla que se ubicaría en el barrio El Tanquecito fue removida por cuestiones de seguridad, además porque era un espacio muy pequeño que no podría recibir tanta gente.