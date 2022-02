Asesinan a Jorge Luis Camero, comunicador de Empalme, Sonora

Por: La Jornada •

Empalme, Son. Jorge Luis El Choche Camero Zazueta, ex funcionario público y quien recientemente había inaugurado el portal de noticias El Informativo, fue acribillado a balazos por un par de sicarios al interior de un gimnasio de la colonia Libertad, en Empalme, informó la Fiscalía General de Justicia en Sonora.

Jorge Camero es el segundo ex funcionario municipal de Empalme asesinado este mes de febrero. El pasado 4 de febrero se localizó el cuerpo sin vida del ex diputado local por Morena y también ex empleado municipal, Daniel Palafox Suárez, quien en un video mensaje previo a su muerte señaló a Camero Zazueta como operador de medios de comunicación para favorecer a un grupo criminal.

Por medio de redes sociales, la Fiscalía Estatal confirmó la ejecución de Camero Zazueta y recordó que el ex funcionario municipal había renunciado a su cargo el pasado 9 de febrero, luego de ser señalado por mantener vínculos con un grupo criminal que opera en los municipios de Guaymas y Empalme.

“La agresión registrada hoy en la colonia Libertad, de Empalme, donde privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego a Jorge Luis Camero Zazueta, El Choche, es investigada por la Fiscalía de Justicia en Sonora en coordinación con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad. Había solicitado licencia al ayuntamiento de Empalme, el 9 de febrero, cuando en un video que circuló en redes sociales fue objeto de señalamientos de participar en una estructura criminal, lo cual era sujeto a investigación en una carpeta por el delito de homicidio”, expuso la Fiscalía de Sonora en su cuenta de Twitter.

Según las investigaciones de los agentes ministeriales, El Choche era señalado por presuntos criminales como propietario de un portal en Facebook denominado “El Informativo”, donde presuntamente se difundió información para favorecer a un cartel criminal. Además de estar involucrado en una carpeta de investigación por un homicidio culposo.

En el portal informativo del ahora occiso, el pasado 9 de febrero se publicó un videomensaje donde el también ex diputado local y ex funcionario de Empalme, Daniel Palafox Suárez acusaba al Choche Camero, ex secretario particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, de usar su medio de comunicación para difundir noticias que favorecen a los grupos delincuenciales.

“El choche es el encargado de subir información a las páginas que golpean a los carteles de la plaza como El Informativo y El Informativo Sonora”, apuntó en el video mensaje Daniel Palafox.

Tras los hechos armados, agentes de la Policía Municipal de Empalme acudieron al gimnasio de la colonia Libertad, de Empalme, donde encontraron a la víctima sin signos vitales y con tres impactos de bala. En el lugar se recolectaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.