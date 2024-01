En su 50 aniversario, FPLZ convoca a seguir en la lucha por los derechos sociales

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En el marco del 50 aniversario del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), fundadores e integrantes de esta organización, además de activistas que participaron en las movilizaciones en favor de la recuperación de tierras para los campesinos, convocaron a que la celebración no se quede en la nostalgia, sino en continuar en la lucha por los derechos sociales.

El senador José Narro Céspedes expuso que, a pesar de que la Revolución Mexicana derivó en el reparto de tierras, en la década de los 70 del siglo pasado todavía existían haciendas de 200 mil hectáreas en la entidad, lo que significa que “la justicia agraria no llegó a Zacatecas”.

Incluso manifestó que en ese momento había personas que trabajaban bajo un sistema semi esclavizado en las haciendas, mientras que la propiedad rural estaba concentrada en pocas personas.

Ante esa situación, consideró que el movimiento fue posible por la universidad, por el impulso del sindicalismo, por la organización estudiantil y por el apoyo de diversos sectores sociales.

“Entonces hubo una gran insurrección social, universitaria, sindical, campesina, popular, a partir de colonias como la Camilo Torres, Tierra y Libertad, entre otras muchas que se crearon al calor de esta lucha del Frente Popular”, dijo.

Es decir, Narro Céspedes refirió que el Frente luchó para que llegara la justicia e incluso coadyuvó para que la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas se abriera a los hijos de los campesinos y de los trabajadores, lo que ha derivado en la institución actual que tiene más de 40 mil estudiantes.

CELEBRACIÓN DE ESTE ANIVERSARIO “NO DEBE SER

UN TORNEO DE NOSTALGIA”, SINO UN ALICIENTE PARA

CONTINUAR LA LUCHA “HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO”: MEDINA

Uno de los actores políticos que tuvo participación con las movilizaciones realizadas en la década de los 70, Luis Medina Lizalde, afirmó que la celebración de este aniversario “no debe ser un torneo de nostalgia”, sino un aliciente para continuar la lucha “hasta el último aliento”.

Comentó que el Frente Popular se fundó en liderazgos campesinos “insobornables” que, a 50 años de la creación de esa organización, muchos de quienes la condujeron ya murieron, al igual que universitarios que se sumaron a esa lucha como Jesús Pérez Cuevas y Rogelio Cárdenas Hernández.

Asimismo, consideró que hay personas que debieron estar en la celebración del 50 aniversario porque “han seguido la batalla” y que en su momento generaron una fuerza política capaz de derrotar al latifundio zacatecano, tales como Laura Rodríguez Cervantes, Arturo Rivera y Carlos Reveles.

Refirió que, después del sexenio de Lázaro Cárdenas, donde se promovió el reparto de la tierra, el territorio nacional fue escenario de muchas batallas para continuar con ese proceso, pero ese fue el último presidente que se comprometió con ello.

Sin embargo, Medina Lizalde destacó que en Zacatecas los universitarios se vincularon con las luchas urbanas en colonias populares y respaldaron causas justas hasta que se constituyeron como aliados de muchos sectores sociales para luchar por la tierra o por otras problemáticas.

“Entonces aparece la necesidad de organizarse para atender una gran cantidad de demandas que ya no se podían atender si no alcanzábamos un nivel de organización. La realidad con la que nos topamos es que ya tenían décadas luchando por una tierra que ya estaba repartida por el presidente en el papel, pero no en la realidad por la complicidad del Poder Judicial”, expuso.

Como consecuencia, recordó que se tomó la decisión de movilizarse y es así como fue posible la toma de miles de hectáreas simultáneamente para ser entregadas a los campesinos; “el éxito fue tal que el reparto de tierras fue inevitable”.

Por su parte, Raymundo Cárdenas Hernández afirmó que la transformación social iniciada con la creación del Frente Popular no se detuvo en la década de los 70, sino que muchos de quienes participaron en ese momento ahora hicieron posible la llegada a la presidencia de una alternativa de carácter progresista.

“Las generaciones que estaban activas en el 74 fueron estimuladas por abusos flagrantes del poder político que hizo que el mexicano aguantador y paciente empezara a actuar. Esos eventos que generaron el coraje y las ganas de luchar fueron la represión a los estudiantes en 1968 y el halconazo de 1971”, dijo.

Como resultado de ello, recordó que los obreros, campesinos y estudiantes empezaron a discutir cómo cambiar a México y en ese momento muchos estaban convencidos de hacerlo por la vía armada, mediante guerrillas; pero otros se enfocaron en la construcción de movimientos sociales.

Según expuso, fue en ese contexto en el que surgió el Frente Popular, en donde los campesinos se prepararon para tomar las tierras en conjunto con jóvenes universitarios que se sumaron a dichas movilizaciones.

Cárdenas Hernández relató que, en su ingreso a la universidad como docente, ya había personas que asesoraban a los campesinos para tomar las tierras a las que tenían derecho, entre ellos José Dolores López y otros líderes.

“Ellos, junto con los núcleos universitarios encabezados por Pérez Cuevas, decidieron crear el Frente Popular y hace 50 años aquí se reunieron para tomar esa discusión que fue muy importante, pero es importante señalar que quienes iniciaron aquel movimiento y muchos de los participantes anónimos estaban muy atentos a lo que pasaba en el país y se sintieron parte de un nuevo movimiento transformador en México”, comentó.

Afirmó que, como resultado de ese proceso iniciado hace 50 años, la gente se dio cuenta de que era necesario luchar también por la vía electoral, aunque en ese momento la democracia era simulada hasta que partidos de izquierda lograron el registro: “ese fue un logro de aquellas generaciones que transformaron su enojo en lucha”.

Durante el evento se realizaron diversas presentaciones artísticas y también se exhibieron diversos logros del Frente Popular en el ámbito educativo con la preparatoria Carlos Marx y los Centros de Desarrollo Infantil.