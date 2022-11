Senadores de Morena reprenden a Monreal por alejarse de la 4T y confrontar al Presidente

- Publicidad -

No nos representa como coordinador; ¿está o no está con López Obrador?, le preguntan legisladores

Por: LA JORNADA

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recibió ayer fuertes reclamos de gran parte los senadores de su bancada por sus posturas que, le recalcaron, cada vez se alejan más e incluso llegan a la confrontación con las del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante más de tres horas, durante una reunión a puerta cerrada, Monreal se enfrentó a los reproches y críticas de integrantes de su grupo parlamentario por el distanciamiento con el Ejecutivo federal y el movimiento de la Cuarta Transformación y le dejaron claro que con declaraciones como las de un día antes, en que sostuvo que no pasa nada de no aprobarse la reforma electoral o su insistencia en que el país está polarizado, no los representa como coordinador.

No es la primera crisis que Monreal enfrenta, pues hubo otra durante la plenaria de enero pasado, en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le reconvino por integrar una comisión para investigar al gobierno morenista de Veracruz, en la de ayer el debate fue más ríspido, con un mayor número de legisladores inconformes con su gestión.

Hay que decirlo muy claro, ¿estamos o no estamos con el Presidente de la República? , le recalcó el senador Héctor Vasconcelos, quien decidió no ir a Madrid, a la Reunión Interparlamentaria México-España, para estar presente en la marcha del próximo domingo que encabezará el presidente López Obrador, ya que, comentaría luego, prioridades son prioridades .

En entrevista posterior, Monreal rechazó que hubiera habido gritos y sombrerazos en esa reunión o que le hubieran puesto un ultimátum. Sin embargo, de acuerdo con versiones de quienes asistieron, el clima se tensó cuando el senador José Antonio Álvarez Lima expresó el sentir de una parte importante de la bancada guinda por el alejamiento del coordinador con la Cuarta Transformación.

Pocos salieron en su defensa y Monreal se quejó de que ha sido objeto de una campaña permanente de desprestigio, tanto de Morena como de senadores, que declaran en su contra. Álvarez Lima le respondió que no debía quejarse, ya que él mantiene el control de los medios en el Senado .

Previo a ello, el coordinador acusó a la senadora Margarita Valdez, de responsabilizarlo de que se haya detenido el dictamen de la ley para la prohibición gradual de plaguicidas y la legisladora respondió que no se deslindó nunca de la iniciativa que presentó Nancy Sánchez en la materia y que incluye las posturas de las trasnacionales.

La senadora Citlalli Hernández cerró el debate al señalar a Monreal que no comparten sus posicionamientos, los respetan, porque hay pluralidad, pero no representan a la mayoría del grupo. En conferencia posterior, acompañada de una treintena de legisladores de Morena y aliados, agregó que para muchos de nosotros es tiempo de definiciones , porque hay dos proyectos de nación en disputa y “por lo menos los que estamos parados aquí, estamos con el presidente López Obrador y el movimiento.

César Cravioto, el ex superdelegado Gabriel García, Napoleón Gómez Urrutia y José Narro, entre otros, anunciaron que asistirán a la marcha del próximo domingo y sin regateos, fisuras ni titubeos , con lealtad, apoyarán las iniciativas y el proyecto presidencial en lo que resta del sexenio.

Por su parte, Monreal respondió, en otra conferencia, que irá a España porque desde hace tres meses se pactó la Interparlamentaria, además de que su presencia no hará falta en la marcha y además evita fricciones .