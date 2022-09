“No sólo es alarmante, sino peligroso”, que la Iglesia organice conferencia de la derecha ultraconservadora: Feministas

Por: KAREN GARCÍA •

La organización de la conferencia que reunirá a cuatro de los pensadores de la derecha ultraconservadora en América Latina: Miklos Lukacs, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta y Agustín Laje, quienes en su gira por México titulada “Conserve su derecha”, y que llegarán a Zacatecas el próximo 28 de septiembre, “el hecho de que estén siendo convocados por la Iglesia Católica no sólo es alarmante, sino muy peligroso” expresa integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas.

Los cuatro conferencistas han generado polémica, en reiteradas ocasiones, más que por sus posturas políticas y la crítica hacia la izquierda, por sus posiciones ideológicas en torno a temas progresistas como la despenalización del aborto, la inclusión de la comunidad LGBTQI+, el movimiento feminista en América Latina e incluso hasta del lenguaje inclusivo.

Emilia Pesci, integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, dijo que el hecho de que estén siendo convocados por la Iglesia Católica no sólo es alarmante, sino muy peligroso, porque el avance de la derecha y la ultraderecha en América Latina y el mundo es un asunto de mucho cuidado, y que se debe recordar que personas con estos perfiles defienden a ultranza sus posturas conservadoras e incluso políticas que son contra algunos grupos en pro de la lucha por los derechos humanos igualitarios.

“Quienes participamos de lo que ellos critican desde los colectivos feministas, incluso hasta lo que ellos llaman “los lobbies LGBT”, es un discurso de odio. Sabemos que hoy por hoy le ha costado a la humanidad muchísima sangre, muchísimo sufrimiento el que medianamente tengamos hoy un marco internacional de derechos humanos, que puedan defender el acceso de las personas a una vida digna, el camino todavía es largo y no nos podemos permitir retrocesos”.

“Zacatecas no es la excepción, no sólo estarán aquí en una gira por todo el país con estos discursos en los que se aprovechan de la fe de las personas, porque las personas tenemos derecho a creer en lo que nos parezca y también ese es un derecho humano”, afirmó Pesci y explicó que estos conferencistas se aprovechan de esa fe para infiltrar mensajes que van en contra de ciertos grupos que nos les parece que existan.

“Esto puede llevarnos no solamente a que las personas compartan estos discursos sino a un futuro ascenso político de la ultraderecha en el país y en el mundo y a un escenario medieval, en el que las personas tengan que constreñirse a creencias religiosas que, si bien es cierto, hay el derecho de profesar, pero no de imponer a nadie. Parece peligrosa la presencia de esas personas aquí, porque defienden posturas de grupos históricamente que sí han cometido homicidios, violaciones sexuales y genocidios”.

La llegada de estos pensadores ultraconservadores es el próximo 28 de septiembre, día de la acción global en contra de la criminalización del aborto, acción a la que estos conferencistas “pro vida” y antiderechos han atacado abiertamente, a lo que Pesci mencionó que el movimiento feminista no tiene interés alguno de confrontar a los conferencistas, ya que continuarán con las actividades planeadas para ese día.

“Yo no creo en las casualidades, tenemos esta movilización en Zacatecas nosotros hemos platicado al interior del movimiento, nosotras vamos a lo nuestro, no tenemos ningún afán de confrontarnos con personas que sabemos que no tienen el interés de escuchar”, expuso.

Asimismo, recordó que uno de los derechos es a manifestarse y que este acto no está penado a menos que la manifestación de las ideas incluya un acto de discriminación, por lo que dijo que “la manifestación de las ideas está penada en este país sólo cuando incluye un acto de discriminación, hay que ver donde sí se va a cometer un acto de discriminación y donde se está luchando por el acceso a los derechos”.

Aseguró que “se viene a agredir al menos verbalmente a las mujeres que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, con los ideales que presentan estos cuatro conferencistas y cuestiona la autoridad de Gobierno del Estado al “permitir que se esté abiertamente discriminando a las personas en eventos de esta naturaleza”.

Recordó que años anteriores, en el municipio de Guadalupe se tuvo un evento similar en el que “precisamente se llamó a estar en contra de la homosexualidad, a estar en contra de cualquier persona que sea de la comunidad LGTB”, lo cual es un discurso de odio y discriminación.

Finalmente, Emilia Pesci hizo un exhorto que la laicidad se respete y que el Gobierno del Estado deje participar y promover prácticas que no tengan que ver exclusivamente con la atención a la política pública, atendiendo al marco internacional de derechos humanos por parte de la Iglesia Católica.

“Llamar a la población no a que deje de profesar su fe, sino a que alcancemos a reconocer cuando hay discursos de odio. No son sacerdotes los que vienen a hablar, ¿por qué la Iglesia Católica estaría promoviendo a un grupo político de ultraderecha para que venga a profesar estos discursos de odio?

No hay una violación del Estado laico: académico

Marco Antonio Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), aclaró que en la organización de este evento no hay una violación del Estado laico, porque se ha estado polarizando en dos bloques históricos, en Europa y en América Latina, ya que se está dando la pelea por el sentido común, es decir, la constitución de las creencias en el reflejo de los comportamientos y la conexión con las emociones.

Explicó que son cuatro grandes temas: clase, raza, género y sexo, que alrededor de ellos “está ocurriendo una puja, una pelea, una controversia por el sentido común entre esa ultraderecha conservadora y las izquierdas que van ascendiendo en América Latina”.

Agregó que, en este caso, las derechas están haciendo su lucha que se da al interior de las instituciones, universidades, parlamentos y en la Iglesia. Explicó que la Iglesia es parte de las arenas donde se da esta pelea.

“El feminismo que ahorita, digamos es la bandera de la revolución cultural que estamos viviendo que está cambiando el sentido común, está teniendo su contraparte que son esos grupos. Una cosa que quiero anotar, toda la agenda de la ultraderecha implica violencia, necesariamente, por ejemplo, el establecimiento y sostenimiento de los roles de la llamada familia natural, el solo establecimiento del rol implica necesariamente violencia, sostener esos roles es sostener la situación de violencia en las familias”.

Retomo la aclaración de que no hay violación del Estado laico, porque “el Estado laico no es para que no se opine, los religiosos no digan nada, sino más bien para que todos los colores y todas las opiniones, la pluralidad y diversidad de opiniones religiosas puedan expresarse”.

Explicó también que el problema no es el manifiesto de ideas religiosas, sino que cuando los grupos de ultraderecha toman giros fascistas y entonces se constituyen en formas de eliminación de la democracia, ya que se utiliza a esta para suprimirla, “utilizan la ventaja de la pluralidad para suprimir la pluralidad”, tratando de orientar la acción pública hacia formas antidemocráticas y antiplurales. En ese sentido, se debe hacer una exigencia de la prohibición de estos grupos extremistas.

“Mientras esto no ocurra y sea parte de las pujas ideológicas que tenemos, lo que hay que hacer es dar el debate y dar la pelea por el sentido común esta sociedad plural”.

Finalizó diciendo que los debates deben conservar cierto nivel de razonabilidad, ya que todo debate que contemple temas del sentido común, las creencias básicas que se tienen sobre género, raza, sexo y clase, implican la forma en cómo se construye y se ordena la vida cotidiana siempre están cruzadas con un alto nivel de afectividad; aún con eso se puede dar cierto nivel de razonabilidad al debate para conservar al mismo tiempo un nivel de civilidad.